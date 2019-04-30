برجك اليوم – الأربعاء 01 أيار 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان أشخاص يتظاهرون بالمودة أمامك وهم يضمرون لك الحسد أو الخديعة فكن حذراً، فأنت بحاجة لإجراء بعض التغييرات في علاقات تستحق أن تغير بها فحاول أن تسمع ما يقال.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار اليوم ممتلئ بالتعارف على أناس جدد تتعرف عليهم في نشاط رياضي أو دعوة أو سفر، وأنت بحاجة لتصحيح أخطاء سابقة في حق أصدقاء أنت أهملتهم أو أبعدتهم عن حياتك.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران تفاجأ اليوم من موقف عدائي من شخص بعيد كن على حذر لأن عليك مسايرة الوضع، واحذر التسرع فتسرعك قد يسبب صعوبة في التواصل مع الآخرين وتجنب العدائية.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز ينبغي أن تعبر عن أفكارك، وخاصة أن الأجواء اليوم مشجعة للسفر والأوراق، فاليوم للسعادة فالحواجز تزال والأخبار الجيدة تتوالى وحولك وعود متنوعة.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب هذا اليوم سيحمل لك التعارف المميز على أصدقاء يمنحونك التأثير والدعم والفرح، وتستعيد نشاطك وحيويتك وتعتمد على أناس أكفاء لمساعدتك وقد تشعر بصفاء في علاقاتك.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول وازن كلامك حتى لا تقع في إحراج وخفف من حماسك على صعيد عملك أو علاقاتك، وربما تضايقك عراقيل في مسيرتك أو تفرض عليك بعض الصراعات مع من حولك فاليوم للمتاعب.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول موجات الإحباط التي تنتابك سببها بحثك عن تغيير أو عن هدف أو انشغالك بأمور لابد منها، فلا تدع القلق يدخل إلى حياتك فيسبب لك تعباً ليس له مبرر وأبطئ إيقاعك ما استطعت.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني أنت مشغول بالأمور الدبلوماسية وبالزيارات أو اللقاءات وتنسى أحياناً إنجاز أمورك العملية، فوضعك الفلكي سيجعلك تسامح من طعنك مراراً وكل مرة تقول إنك تعلمت من تجاربك.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول لا تثر المشاكل التي قد تؤدي إلى نزاعات ولا تنسَ أنك من الأشخاص العصبيين الذين يردون بعفوية فلا تضخم الأمور الصغيرة وقلل من هفواتك التي ترتكبها من دون انتباه.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني ذهنك يعمل بطريقة صحيحة وهذا يجعل دروبك واضحة وعلاقاتك مع أصدقائك مثمرة، وقد تفاجأ بزيارات غير متوقعة أو أمور عائلية.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط قد تقبض مستحقات مؤجلة أو تعرف نجاحاً أو أرباحاً أو تتحرر من ضغط رافقك سابقاً، ولكن حاول تقليل الإسراف فأنت تملك القدرة اللازمة للتغلب على صعوبة تواجهك.