رياضة

زحمة على المركز الرابع في الكالتشيو

| الوطن

الإثنين, 06-05-2019

تختتم اليوم مباريات المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإيطالي بلقاء ميلان مع بولونيا بداية من التاسعة والنصف، وكان المرحلة قد انطلقت الجمعة بتعادل اليوفي مع تورينو 1/1, وسجل هدف السيدة العجوز كريستيانو رونالدو رافعاً رصيده إلى واحد وعشرين هدفاً، وهو الذي يتطلع إلى صدارة الهدافين وقد سبق له الفوز بلقب هداف الدوري في انكلترا وإسبانيا.
ويوم السبت خسر كييفو أمام سبال صفر/4 وتعادل أودنيزي مع الإنتر سلباً، وأمس جرت ست مباريات فلعب في وقت متأخر جنوة مع روما ونابولي مع كالياري على حين انتهت المباريات الكرة بالنتائج التالية:
إمبولي * فيورنتينا 1/صفر، لازيو * أتلانتا 1/3، بارما * سامبدوريا 3/3، ساسولو * فروسينوني 2/2.
معلوم أن التنافس شديد على المركز الرابع المؤهل لدوري الأبطال بين أتلانتا وروما وتورينو وميلان ولازيو، بعد ضمان اليوفي ونابولي بشكل مؤكد والإنتر بشكل كبير.

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