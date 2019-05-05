في الأسبوع الـ24 من الدوري الممتاز.. نجاة جبلة … بصيص أمل للمجد والصراع على القمة مستمر

صراع القمة ما زال على أشده بين الثلاثة الكبار بعد أن حققوا انتصارات ثمينة في مباريات الأسبوع السادس والعشرين ولم يتبق على الختام إلا مرحلتان.

فالجيش أحكم قبضته على الصدارة بفوزه الصعب والثمين خارج أرضه على الساحل 1/صفر، وتشرين حافظ على الوصافة بفارق هدف عن المتصدر بفوزه المتوقع على الكرامة 2/صفر سجل هدفي تشرين نديم صباغ وورد السلامة وأضاع محمد مرمور ركلة جزاء، والوحدة ما زال مطارداً بفارق نقطتين عن الوصيف وثلاث عن المتصدر وفاز خارج أرضه على النواعير 2/صفر سجل للوحدة عبد الله نجار وربيع سرور.

صورة المنافسة قد تحددها مباراة القمة في الأسبوع القادم بين الوحدة وتشرين، وإلا فإن المنافسة ستستمر حتى الأسبوع الأخير.

الاتحاد سيلعب اليوم على أرضه مع حطين، وهو مطالب بالفوز بكل مبارياته ليحظى بمقعد في البطولة العربية.

صراع الهروب من الهبوط حسمه جبلة فنجا من الهبوط بفوزه على المجد 3/1، وبقي للمجد بصيص أمل عبر فوزه بمباراتيه الأخيرتين على أن يخسر الساحل مباراتيه الأخيرتين، ورغم أن هذه المعادلة صعبة الحصول إلا أنها واردة الحدوث في عالم كرة القدم.

والمجد وقد وضع قدميه على الهبوط فإننا نذكر أن آخر مرة هبط فيها كان في موسم 99/2000، وخلال العقود الثلاثة السابقة هبط إلى الدرجة الأدنى أكثر من مرة، وكان جبلة خصمه في الهبوط بمناسبتين.

رجا رافع سجل هدفه السادس هذا الموسم ورفع بذلك رقمه القياسي إلى (165) هدفاً كأفضل مسجل في الدوري السوري.

في بقية المباريات فاز الوثبة على الحرفيين 3/صفر سجل للوثبة وائل الرفاعي وأنس بوطة هدفين، وتعادل الشرطة مع الطليعة 1/1، سجل للطليعة أمين حداد وللشرطة مصعب الشرعبي.

فوز ثمين

| طرطوس- ممدوح علي

حقق الجيش فوزاً صعباً على الساحل بطرطوس بداية المباراة كانت عصيبة من الجانبين نظراً لأن النقاط ثمينة لكليهما فالساحل يريدها لابتعاده عن مناطق الخطر والجيش للعودة إلى الصدارة فكثرت التمريرات الخاطئة من الطرفين في وسط الملعب والتسرع كان السمة الرئيسية فتاهت أقدام اللاعبين وضلت طريق المرمى مع محاولات أشبه بالخجولة وفي النصف الثاني من هذا الشوط دانت الأفضلية النسبية للساحل في وسط الملعب وأفضلية الجيش بالسرعة بالتمرير لكن الشوط انتهى سلبياً ومع بداية الشوط الثاني يستغل باسل مصطفى خطأ مشتركاً ما بين الحارس والدفاع ويسجل هدف الجيش ثم يتعرض قائد الساحل علي حسن لإصابة ينقل إثرها إلى المشفى ويدخل بديلاً عنه محمود الصالح يبدأ لاعبو الجيش بادعاء الإصابة ويسيطر الساحل على الوسط وتضيع من أبو عمشة فرصة التعادل عندما أضاع فرصة سهلة وهو على أبواب المرمى ثم يطالب بضربة جزاء بعد عرقلته من البوادقجي تستمر أفضلية الساحل وترتطم كرة الشلهوم بالمدافع ويتوالى سقوط لاعبي الجيش علىَ الأرض مع حارسهم والغضب علىَ المدرجات والحكم يتفرج وتبتعد رأسية الغلاب عن العارضة بقليل ويبعد الشكر تسديدة علي سعيد لركنية لتنتهي المباراة بفوز الجيش بهدفه الوحيد.

نقاط النجاة

ضمن نادي جبلة بقاءه رسمياً في الدوري الممتاز في حين بات فريق المجد في وضعٍ لا يحسد عليه بعد انتهاء مباراتهما القوية بالأمس بفوز جبلة بثلاثة أهدافٍ مقابل هدفٍ واحدٍ.

في الشوط الأول طغت حساسية المباراة على أداء اللاعبين، فغلب عليهم الاستعجال وعدم التركيز، وانحصر اللعب في منتصف الملعب مع بعض الهبات الساخنة لكل من الفريقين أبرزها رأسيتا رجا رافع من المجد والتي أخطأ العمر حارس جبلة في الخروج إليهما ولكنهما جاءتا بعيدتين عن المرمى، على حين سنحت لجبلة فرصتين خطرتين الأولى عبر رأسية العوض والتي ارتطمت بالقائم الأيمن، والثانية عبر توغل اللولو الذي انطلق وراوغ عدة لاعبين إلا أنه لم يجد من يتابع الكرة، وفي الدقيقة 44 بعد أن ظن الجميع أن المباراة ذاهبةٌ للتعادل السلبي في شوطها الأول نجح مهاجم جبلة محمد عوض بتسجيل هدف التقدم لفريقه، وذلك باستغلاله خطأ حارس المجد أمجد السيد الذي زلت قدمه أثناء استحواذه على الكرة مما جعل العوض يتحصل عليها ويودعها بسهولةٍ في مرمى المجد لينتهي الشوط الأول بتقدم جبلة بهدفٍ.

وفي الشوط الثاني انطلق جبلة من مواقعه للتعزيز فكان له ما أراد وذلك بتسجيله الهدف الثاني في مرمى المجد في الدقيقة 51 عبر كنان ديب والذي سدد الكرة فارتطمت بالبوظان مدافع المجد لتحول طريقها وتخادع الحارس نحو الشباك.

ويرد المجد عبر هدف التقليص عن طريق رجا رافع في الدقيقة 59 الذي استغل كرةً بعيدةً وسددها نحو المرمى برأسه، ففشل العمر في إبعادها، حاول بعدها المجد التعديل والعودة للمباراة إلا أن لاعب جبلة مصطفى الشيخ يوسف تمكن من إحراز الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 71 عبر توغله في منطقة الجزاء ثم تسديده للكرة مخادعاً الحارس والدفاع، وحاول بعدها المجد استدراك النتيجة ولكنه اصطدم بدفاعٍ قويٍ من المضيف الذي اعتمد على المرتدات لتنتهي المباراة معلنةً الأفراح على المدرجات الجبلاوية ببقاء فريقها في الدوري الممتاز.