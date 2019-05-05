رقابة التموين في رمضان: أوله خضر وأوسطه ألبسة وآخره حلويات

شهدت أسواق حماة هبّة سعرية جديدة طالت معظم المواد التي يحتاجها الصائم في شهر رمضان المبارك، كما هي العادة التي تتسم بها الأسواق قبيل حلول الشهر الكريم وخلاله، حيث يعمد الباعة إلى رفع أسعار مواد المائدة الرمضانية التي يشتد عليها الطلب، وهو ما يشكل عبئاً مادياً جديداً يُضاف إلى سلسلة الأعباء المادية التي يعاني منها المواطن في ظل الغلاء الفاحش المستحكم بالأسواق، وضعف قدرة المواطن الشرائية.

ويؤكد مواطنون التقتهم «الوطن» في سوق 8 آذار الشعبي أن الأسعار ارتفعت مع حلول شهر رمضان المبارك، وتمنوا تشديد الرقابة التموينية على المحال التجارية في مختلف أسواق حماة التي يبيع كلٌّ منها على كيفه وهواه، رأفة بالمستهلك الذي يعاني كثيراً لتوفير مستلزمات أسرته اليومية بالأيام العادية فكيف برمضان؟!

وبيَّنَ المواطنون أن سعر كيلو البطاطا بلغ أمس 300 ليرة للمستودرة والمحلية 385 ليرة والبندورة من 300 إلى 425 ليرة والخيار البلاستيكي 200 ليرة والبلدي 250 ليرة والكوسا 250 ليرة والباذنجان الأسود 350 ليرة وربطة الفجل بـ100 ليرة ( ويادوب فيها 10 فجلات)!.

مصدر في مديرية التجارة الداخلية بحماة بيَّنَ لـ«الوطن» أن المديرية استعدت للشهر الفضيل، وأن دوريات حماية المستهلك ستكون في الأسواق على مدار الساعة لمراقبة حركة البيع والشراء والأسعار ومخالفة التجار والباعة الذين يرفعون أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية أو يتلاعبون بها.

وقال: لقد تم تقسيم الشهر الفضيل إلى ثلاثة أعشار، ففي العشر الأول منه تراقب الدوريات أسعار الخضر والفاكهة ومواد مائدة الإفطار، وفي العشر الثاني محال الألبسة بمختلف أنواعها، وفي العشر الأخير أسعار اللحوم والحلويات، إضافة إلى عملها على مدار الساعة لضبط الأسواق وقمع المخالفات ومخالفة الباعة والتجار الغشاشين.

وهناك دوريات ستكون مناوبة لتلقي أي شكوى هاتفية من المواطنين لمعالجتها فوراً بحسب الأنظمة والقوانين.

مدير فرع السورية للتجارة بحماة بسام سلامي، بيَّنَ لـ«الوطن» أن المؤسسة استعدت للتدخل الإيجابي وتوفير سلة رمضانية للمواطن بأسعار مدروسة تناسب قدرته الشرائية وتحقق هامش ربح بسيط للمؤسسة.

وأوضح أنه لمناسبة هذا الشهر الفضيل تم طرح أجود المواد الأساسية والمعلبات والمنظفات في صالات ومراكز فرع المؤسسة بمختلف مناطق حماة، وبأسعار تقل عن أسعار السوق من 10 حتى 15 بالمئة كما طرحت مادة اللحوم بأنواعها» الغنم والعجل، وبسعر أقل من السوق ما بين 1500 – 2000 ليرة.

وذلك إضافة إلى الخضر والفواكه الموضبة بعبوات ومغلفة بالنايلون وغير الموضبة بما يرضي أذواق الزبائن وبأسعار مناسبة جداً، وقال: كما ستكون هناك سلات غذائية بسعر التكلفة بقيمة 5 و7 و9 آلاف ليرة حسب رغبة المواطنين، منوهاً بأن الفرع سيستمر بالبيع للعاملين بالدولة بالتقسيط وبسقف 50 ألف ليرة طوال أيام شهر رمضان المبارك والأعياد.