1200 وثيقة خدمية يمنحها مركز خدمة المواطن في حلب يومياً

كشف الأمين العام لمحافظة حلب عبدو اطلي عن منح أكثر من 28 ألف وثيقة بيان سجل مدني في مركز خدمة المواطن التابع لمدينة حلب خلال الربع الأول من العام الجاري، مشيراً إلى أن المركز يقدم يوميا نحو 1200 وثيقة مختلفة في مجال الشؤون المدنية (قيد مدني فردي وعائلي وبيانات الزواج والولادة والوفاة والطلاق) وخدمة غير موظف وخلاصة السجل العدلي وجباية فواتير المياه والكهرباء والهاتف وخدمة الرخص الإدارية وبيانات المخالفات والرخص الصحية ورخص الإنشاء البسيطة.

وأشار اطلي إلى أنه تم منح 3909 وثائق غير موظف خلال نفس الفترة، كما تم منح 10855 وثيقة سجل عدلي من نفس مركز الخدمة فقط خلال الربع الأول.

وأضاف الأمين العام في تصريحه لـــ«الوطن» أن عدد وثائق السجل العدلي الممنوح في المركز خلال العام الماضي بلغت 39780 وثيقة، فيما بلغ عدد الوثائق الخاصة بغير الموظف في العام الماضي 12057 وثيقة خلال العام الماضي وقبله لم يتجاوز 2362 وثيقة، أما وثيقة السجل المدني فقد سجلت ارتفاعاً متزايداً منذ التأسيس في عام 2014 حيث كانت 19386 وثيقة وزادت إلى 55622 وثيقة في عام 2015 حتى وصلت في العام الماضي إلى 104374 وثيقة سجل مدني منحها مركز خدمة المواطن في مجلس مدينة حلب، ويأتي ذلك في إطار التخفيف قدر الإمكان على المواطنين في مدينة حلب وريفها، خصوصاً أن مراكز الخدمة الأساسية لمنح هذه الوثائق تشهد ازدحاما كبيراً نظرا لخروج دوائر السجل المدني في الريف عن الخدمة، مما اضطر المحتاجين لهذه الوثائق إلى مراجعة المديريات الأساسية في مركز المحافظة للحصول عليها، واستطاع مركز خدمة المواطن في مجلس مدينة حلب توفير هذه الخدمات وفق أفضل الطرق الفنية، وكذلك وفق دور متسلسل.

وتقوم مراكز الخدمة الأخرى التابعة للجهات العامة بتقديم الخدمات في فرع المرور حيث يتم منح كشف اطلاع وصورة مصدقة عن شهادة السوق ومنح شهادة السوق بجميع الفئات، كما تقوم مديرية المصالح العقارية بتوفير بيانات الملكية ومخططات المساحة والإفراز، وتقدم مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل شهادة قيد العمل وتوثيق إعفاء عامل في المنشآت، والقصر العدلي يقدم خدمة تصديق الوكالات وإصدار صكوك الوكالات بكل أنواعها.

وتعتزم محافظة حلب توسيع مراكز الخدمة خلال العامين الحالي والقادم من خلال إحداث مراكز خدمة في الحمدانية والسريان والجامعة وقاضي عسكر وكذلك في الريف المحرر في مدينة سفيرة.