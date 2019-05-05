شؤون محلية

الكهرباء: للمداجن أولوية في الإصلاح

الإثنين, 06-05-2019

تهيب وزارة الكهرباء إدارة صحيفة «الوطن» باهتمامها بالوطن والمواطن وطرح مشاكل الإخوة المواطنين.
وإشارة إلى ما نشر في صحيفتكم بالعدد رقم 3140 تاريخ 29/4/2019 والمتضمن:
«انقطاع الكهرباء يهدد حياة القطعان»
نود بيان (هل انقطاع التغذية الكهربائية ناجم عن أعطال كهربائية أم تقنين؟):
– في حال وجود أعطال كهربائية فهناك ورشات متخصصة وموجودة على مدار الساعة تقوم بإصلاح هذه الأعطال وهذه المداجن لها الأولوية الأولى في الإصلاح.
– في حال كان الانقطاع عبارة عن تقنين كهربائي فهي حالة عامة على كامل القطر وذلك بسبب الحصار المفروض على بلدنا وخصوصاً على حوامل الطاقة.
المدير العام للمؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء
م. عبد الوهاب الخطيب

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