شؤون محلية

يناقش مجلس المحافظة عمل الدوائر وفق جدول أعمال وتقييم أدائها من خلال طروحات الأعضاء

الإثنين, 06-05-2019

إشارة إلى ما تم نشره في صحيفتكم بعددها رقم 3107 تاريخ 11/3/2019، تحت عنوان: «أعضاء محافظة طرطوس: تقارير أعضاء المكتب التنفيذي قص ولصق»، نبين ما يلي:
1- عند التحضير لكل جلسة مجلس المحافظة يطلب أعضاء المكتب التنفيذي من الدوائر المعنية تقارير تتبع التنفيذ ونشاطات الدوائر المعنية وبدورهم يدرسون هذه التقارير والنشاطات ويبدون رأيهم بها وتدرج ضمن جداول أعمال كل عضو مكتب ويقدمها للسادة لأعضاء مجلس المحافظة للدراسة وإبداء الرأي والمناقشة ويتضمن تقرير عضو المكتب التنفيذي بعض الجداول والإيضاحات التي تقدمها الدوائر ويناقش مجلس المحافظة عمل الدوائر وفق جدول أعمال يوزع لهم ويتم أثناء النقاش تقييم عمل الدوائر من خلال طروحات أعضاء مجلس المحافظة بكل مسؤولية واهتمام.
2- إن الأسس المعتمدة في إعداد الموازنة تم وضعها من قبل لجنة الموازنة وبإشراك مديرية المالية في الأمانة العامة بالمحافظة والدوائر ذات العلاقة ونالت هذه الأسس موافقة مجلس المحافظة ويحق للمجلس تعديل هذه الأسس وفق مقترح يقدمه للمجلس ليدرسه ويعتمده وتم عرض الموضوع على المجلس لإضافته على جدول الأعمال وتمت الموافقة بثلثي الأعضاء وبعد النقاش تم التوصل إلى مقترح أن كل من لديه رؤية يقدمها إلى لجنة الموازنة وتم التصويت على ذلك.
3- بالنسبة لتدخل رئيسة المجلس والتقيد بأصول الجلسات فهذا أمر صحي ويحدث عندما يتجه النقاش إلى خارج جدول الأعمال حرصاً على تطبيق نظام الجلسات وعدم هدر الوقت كما أن اتخاذ أي قرار يناقش خارج جدول الأعمال يكون غير صحيح.
4- بالنسبة للأسئلة الخطية: فور تقديمها من أعضاء مجلس المحافظة توزع على أعضاء المكتب التنفيذي وبدورهم يقومون بالإجابة أو الإحالة إلى الدوائر المعنية للإجابة وجميع الأسئلة التي قدمت تمت الإجابة ومعالجتها بشكل جيد.
أشكر أعضاء مجلس المحافظة لمتابعتهم قضايا المواطنين والجدية في طروحاتهم وحس المسؤولية كما أشكر أعضاء المكتب التنفيذي للمتابعة اليومية لكل القضايا المطروحة للمعالجة.

محافظ طرطوس
صفوان سلمان أبو سعدى

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