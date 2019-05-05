«الزراعة» تتخذ إجراءات للحد من حرائق الأراضي الحراجية والزراعية

بيّن مدير الحراج في وزارة الزراعة حسان فارس لـ«الوطن» أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات والجاهزية التامة لتقليص حدوث الحرائق هذا الموسم، والتعامل معها بالسرعة القصوى من خلال جاهزية مراكز الإطفاء وتجهيز الآليات والمعدات في وزارة الزراعة ضمن الإمكانات المتاحة، كما تم التعميم ضمن كتب رسمية للقيام بجميع الإجراءات على أكمل وجه، وعدم انتقال الحرائق من الأراضي الحراجية إلى الزراعية.

وبين فارس أنه تم ضبط 334 حريقاً في الأراضي الحراجية، و1894 حريقاً في الأراضي الزراعية خلال الموسم الماضي، الذي سجل أقل عدد حرائق مقارنة مع السنوات الماضية، مع مساع للحد من ارتفاع نسبة الحرائق هذا الموسم.

كما أشار فارس إلى وجود 46 محمية زراعية في مختلف المحافظات، نحو 10 بالمئة منها خارج السيطرة، ذاكراً تعرض عدد من المحميات لتعديات إرهابية، وأضرار طالت الآليات والبنى التحتية ناهيك عن القيمة الوراثية والتنوع الحيوي.. إلخ.

وبحسب تقرير صادر عن مديرية الحراج تم إنتاج 3.99 ملايين غرسة حراجية لموسم 2018/2019 حتى تاريخه وذلك من الخطة المقررة، بهدف تأمين الغراس اللازمة لتنفيذ خطة التحريج السنوية للمديرية وحاجة كل من القطاعين العام والخاص من الغراس الحراجية، لاستخدامها كمصدات رياح لحماية حقولهم وأشجارهم ومحاصيلهم، كما أن عدد الغراس المبيعة للمواطنين بلغ 369 ألف غرسة حراجية بأسعار تقارب التكلفة، وبلغ عدد الغراس الموزعة مجاناً 1.4 مليون غرسة.

هذا وتم تحريج 82 هكتاراً حتى نهاية شهر آذار ضمن مواقع جديدة، و2417 هكتاراً ضمن مواقع قديمة كعمليات ترقيع لزيادة نسبة الكثافة والتغطية على العقارات الحراجية، كما قامت المديرية بشق طرقات حراجية تخدم الأراضي الخاصة للمواطنين والمواقع الحراجية بطول 1271م.