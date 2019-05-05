عربي ودولي

واشنطن تجدد دعمها لتل أبيب

| وكالات

الإثنين, 06-05-2019

جددت الولايات المتحدة دعمها لكيان الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه الجديد على قطاع غزة.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغان اورتاغوس قولها: «نحن نقف إلى جانب «إسرائيل» ونؤيد بالكامل حقها في الدفاع عن النفس ضد الهجمات التي تتعرض لها» حسب زعمها.
وعبرت اورتاغوس عن إدانة بلادها لما سمته استمرار الهجمات الصاروخية التي تشنها المقاومة الفلسطينية من غزة على من وصفتهم «المدنيين الأبرياء في إسرائيل» متناسية ما يتعرض له الأطفال والنساء والشيوخ الفلسطينيون من اعتداءات وقتل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وتؤكد الولايات المتحدة بشكل دائم دعمها لكيان الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والعسكرية ضاربة عرض الحائط بكل القوانين والمواثيق والقرارات الدولية التي تؤكد على أن هذا الكيان قائم على العدوان والاستيطان وانتهاك الحقوق المشروعة للفلسطينيين.

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