مخبريون يعملون أطباء أسنان في ريف دمشق … موسى: النقابة ليست مسؤولة عن معاقبة من يتقاضى بالدولار

كشف نقيب أطباء أسنان ريف دمشق مازن موسى وجود الكثير من عيادات الأسنان غير المرخصة في منطقة السيدة زينب، مؤكداً أنه تم تشكيل لجنة مع مديرية الصحة لمعالجتها في الكشف على العيادات بالمنطقة واتخاذ إجراءات بحق المخالفة بتوجيه إنذار في المرة الأولى والإغلاق بعد تكرار المخالفة.

وفي تصريح لـ«الوطن» أشار موسى إلى تداول حديث عن وجود أشخاص غير مؤهلين أو مخبريين يعملون على أنهم أطباء في العيادات، مؤكداً أنه في حال تم ضبطهم يتم إحالة الشخص على القضاء فوراً أما إذا كان طبيباً ولكنه غير مسجل بالنقابة فيحال إلى مجلس التأديب.

وفيما يتعلق بوجود أطباء يتقاضون أجور المعاينات بعملات أجنبية في منطقة السيدة زينب أكد موسى أن النقابة ليست مسؤولة عن معاقبة هذه الحالات وإنما يعود الأمر للجهات المختصة، نافياً ورود أي شكوى عن طبيب يتعامل بغير العملة السورية.