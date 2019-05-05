برجك اليوم – الاثنين 06 أيار 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان أنت تستطيع استقطاب الناس ليقتربوا منك ويمنحوك الحب والمساعدات والتشجيع، وهذا يوم سعيد على المستوى العملي وبمعونة الأصدقاء وبفكرك البناء.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار قد تشعر أنهم يتعمدون إزعاجك وخاصة المالية وقد يزعجك تأخير اتفاقات أو تأجيلها، وعموماً سينتابك الشعور أن من حولك يسيء إلى أمورك المالية من دون داعٍ.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران قد تشعر أحياناً أنك تعمل كثيراً دون أن تنال مدحاً ولكن هذا ليس واقعاً، فمن يعمل ويبذل الجهود ينل المكاسب ولو بعد حين، فاحذر من التسرع والانفعال.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز حولك دعم غير محدود من حولك وأنت أكثر نضجاً وأكثر التزاماً في أمورك المهنية، أيام فيها لقاءات جيدة وشرح لوجهة نظرك بطريقة هادئة، قد تطالب بحقوقك وتنالها.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب لا تراكم قلقك لكيلا تنفجر فجأة ولا تتخذ خطوات انسحابية مفاجئة من علاقة، فقد تبدو مستعجلاً عصبياً وكأنك في نفق مظلم لا تعرف أين ومتى تخرج للنور.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول أيام لشرح مشاعرك ومناقشة أمورك العاطفية والعائلية بشكل واضح ومفهوم بناء، الأمور أكثر استقراراً وقد تسعد لخبر يخص العائلة أو يخصك شخصياً.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول تشعر أن محيطك العائلي أو العاطفي يأسرك أو يطالبك بقرارات مالية، الصراحة أن المال يذهب من بين يديك كأن يديك غربال والظروف المحيطة هي السبب.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني أنت تشع نوراً وقدرة على الإمساك بزمام الأمور والمبادرات للوصول إلى ما تتمنى، فأنت مشرق ومتفائل وقد تفرح لتغير في شكلك، رجيم، لباس جديد، قصة شعر مختلفة.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول حولك ستار من التكتم أو التعتيم على بعض الأمور تكتشفها فجأة ما يضايقك، فالمريخ في البرج المقابل لك، ما يجعلك متردداً وقلقاً أو عصبياً زيادة عن اللازم.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني سيكون على جدولك الكثير من اللقاءات والتواصل والتعارف الجديد تدعى إلى حفلات زيارات سفر، وأنت ناضج بكل المعايير في تقديم نفسك بطريقة جيدة لمحيطك الاجتماعي.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط لاحظ أن المشاكل التي تخص الآخرين قد تصب عندك بغية إيجاد الحلول المناسبة، أنت حساس من أي كلمة سوء أو تصرف خاطئ يرتكبه أحد المقربين لا تستطيع أن تغفره له.