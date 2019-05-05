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25 ألف طالب «مفتوح» منقطعون عن الدراسة و5 آلاف أعادوا ارتباطهم

| فادي بك الشريف

الإثنين, 06-05-2019

كشفت نائب رئيس جامعـــة دمشـــق لشؤون التعليم المفتــوح صفاء أوتــاني أن نحو 25 ألف طـــالب منقطع عن برنامج «المفتـــوح» وغير معروف وضعــــه وهنـــاك 70 ألفـــــاً مسجلون في القوائم، مؤكدة عودة أكثر من 5 آلاف طالب بموجب قرار مجلس التعليم العالي القاضي بتبرير فترة الانقطاع خلال الأزمة.
وفي تصـــريح لـ«الوطـــن» نفـــت أوتاني ما يتــم تداولـــه عن وجــــود دراسـة لإلغاء أو حل التعليم المفتوح في سورية وانتقال الأقسام والبرامج الموجودة إلى الكليات التابعة لها.
مؤكدة أنه يلقى دعماً كبيراً خلال الفترة الحالية من وزارة التعليم العالي مع توفير التسهيلات وإجراء التعديلات التي تنعكس على تحسين واقعه.

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