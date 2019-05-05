الأسعار لن ترتفع في رمضان لأن المستهلكين ليس لديهم قدرة شرائية!

توقع نائب رئيس غرفة تجارة دمشق عمار البردان أن الأسعار لن ترتفع في رمضان وسيكون هناك استقرار في ذلك، مرجعاً السبب إلى ضعف القوة الشرائية للمواطنين.

وأضاف البردان: عملياً من المفروض أن يؤثر ارتفاع سعر الصرف بأسعار المواد في الأسواق بنسبة ارتفاعه ذاتها لكن فعلياً لا نرى ذلك على أرض الواقع فالتأثير طفيف نظراً لضعف السوق. واعتبر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق منار الجلاد أن الارتفاع الحالي لسعر الصرف سوف يؤثر في الأسعار الاستهلاكية بكل تأكيد وفق المنطق الاقتصادي، مؤكداً وجود مواد أولية مستوردة تدخل في الصناعة وهذا حتماً سيؤثر في الكلفة لجهة ارتفاعها.