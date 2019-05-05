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ليس لدينا حالياً أي ملف فساد في «الصناعة» … جذبة: تجربتنا مع بعض «الخاص» غير مجدية

| هناء غانم

الإثنين, 06-05-2019

أكد وزير الصناعة محمد معن جذبة أن تجربة الوزارة مع البعض في القطاع الخاص غير مجدية، لافتاً إلى السعي لتطوير البيئة التمكينية للقطاع الخاص عبر مؤازرة ودعم الصناعيين الوطنيين كافة الذين استمروا بالإنتاج رغم الصعوبات البالغة أثناء الحرب بما فيها دعم المنتجين في الشركات المتضررة لتقلع من جديد.
وفي تصريح لـ«الوطن» أضاف جذبة: ليس فقط لاستعادة الإنتاج الصناعي ولكن أيضاً لزيادة مستويات التشغيل والتحريض الاقتصادي والتنمية الصناعية المكانية وزيادة إيرادات الدولة لاحقاً، إضافة إلى متابعة ترميم المناطق الصناعية المتضررة واعتماد الحوافز التي تمكّن الصناعيين من العودة للعمل.
واعتبر جذبة أن قطاع الصناعة يحتاج إلى تعزيز ودعم أكثر ليكون قادراً على المنافسة وسط الأسواق المحلية والخارجية وفق عدة محاور أبرزها حماية المنتج الوطني كإحدى ركائز الإنتاج الصناعي، مشيراً إلى أن الحكومة قدمت العديد من التسهيلات لدعم الصناعة الوطنية.
وفيما يتعلق بموضوع مكافحة الفساد الإداري أكد جذبة أنه ليس لديه حالياً أي ملف فساد، مضيفاً: ولكن لو تقدم لي أحدهم بملف فساد عن أي مدير فسوف تتم إحالته فوراً على الرقابة والتفتيش.

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