ليالي شهرزاد!

في «ألف ليلة وليلة» استطاعت الصبية الحسناء شهرزاد إنقاذ نفسها من الموت، وأبعدت السياف مسرور عن رقاب ألف فتاة وفتاة!

إضافة إلى حسنها كانت شهرزاد ذكية، فهل كان لديها البطاقة الذكية؟

معروفة قصة الملك شهريار وعدم ثقته بالمرأة، ومعروفة هي الأسباب التي جعلته يشك في المرأة إلى درجة أنه كان يتزوج الفتاة في المساء ويذبحها قبل الفجر.

أتحفتنا تلك الصبية بعشرات القصص الجميلة التي تحولت إلى أفلام ومسلسلات وكذلك مسلسلات صور متحركة برع المخرجون والممثلون في تقديم وجبات فنية ممتعة ومسلية مازالت تحظى بالإعجاب والمتابعة حتى اليوم.

بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد، أن علي بابا اكتشف الكهف الذي يقوم اللصوص بإخفاء مسروقاتهم فيه. قصة (علي بابا والأربعين حرامي).. وكيف استطاع القضاء على اللصوص بذكائه أيضاً.

كلنا يتذكر تلك القصة لكن علي بابا لا يعرف أن اللصوص لم يعودوا أربعين فقط، بل صاروا بالمئات والآلاف، وصار الحرامي منهم يسرق علناً وفي وضح النهار، و«على عينك يا تاجر»!

أسعدنا «السندباد البحري» الذي كان يطوف البلاد ويروي قصص العباد وعاداتهم وتقاليدهم، واستطاع تحدي البحر واجتياز «الأزمات» التي عاناها ونجح في تخطيها، ولا ندري ما إذا عانى أزمات تشبه أزماتنا!

أما علاء الدين فقد أفرحنا بمصباحه السحري الذي يحل له كل المشاكل، فالعفريت الذي يسكن في ذلك المصباح قادر على تلبية كل طلبات الشاب علاء الدين، وكم يحتاج السوريون اليوم إلى مصباح سحري واحد وعفريت واحد لا أكثر كي يلبي طلباتهم البسيطة: يريدون خبزاً كفاف يومهم، وجرة غاز لمواقدهم، وبنزيناً لسياراتهم، وزيتاً وزعتراً، وشوية سكر، ومكاناً ينامون فيه يسترهم ويؤوي أحلامهم المبعثرة، وكثيراً من الأمن والأمان.

وفي المعنى نفسه نتذكر معروف الإسكافي والخاتم المسحور، فهذا الرجل المسكين الذي كانت زوجته قاسية وظالمة وتقوم بضربه، لكنه بعد أن وجد الخاتم صار رجلاً غنياً يتزوج الأميرة ويحارب ملك الشر، وأظن أن معظم الأزواج يحتاجون إلى ذلك الخاتم للهروب من بطش زوجاتهم.

لكن الأجمل والأكثر رومانسية هي قصة قمر الزمان وبدور ابنة ملك الصين «الغيور»، وكيف كان الملك والد قمر الزمان يريد تزويجه وهو رافض للفكرة، فيحبسه في البرج كي يتراجع عن رفضه، لكن الطريف في القصة أن جنية كانت تعشقه وترى أنه الأجمل بين الإنس، على حين إن جنياً كان يرى أن الست بدور هي الأجمل، وعندما وصل الخلاف إلى هذا الحد يتفق الجني والجنية على جلب بدور من الصين ووضعها إلى جانب قمر الزمان، وعندما يفيق الأميران يحبان بعضهما ويتزوجان (على سنة اللـه ورسوله) أما الجني والجنية فقد توافقا على أن قمر الزمان والست بدور هما الأجمل على الإطلاق.

كل ليالي شهرزاد كانت مجرد قصص خيالية لكنها تأخذنا إلى عوالم سحرية وساحرة وتنسينا واقعنا، فعلينا اليوم العودة إلى قصص وليالي شهرزاد كي نحلم بعالم مسحور، فربما نستيقظ صباحاً لنجد أميرتنا بدور إلى جانبنا تنشر سحرها وعطرها، فلم نعد نملك إلا الحلم الجميل.