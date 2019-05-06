رياضة

سانت إيتيان يبقي موناكو تحت الضغط التعادل يسود قمة الليغ آن

| الوطن

الثلاثاء, 07-05-2019

سيطرت سلسلة من التعادلات على الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الفرنسي ليخرج سانت إيتيان بفوزه المثير على أرض موناكو رابحاً بكل المقاييس باقترابه من ليون الثالث وليل الثاني اللذين تعادلا في قمة هذه الجولة بهدفين لكل منهما وكذلك ابتعاده عن ملاحقيه كمرسيليا ومونبيلييه المتعادلين بدورهما مع ستراسبورغ وأميان على التوالي، وعلى الرغم من عدم هبوط أحد رسمياً إلا أن غانغان هو الأقرب منطقياً على حين مازال فريق الإمارة بين المهددين.
فبطل الليغ آن قبل موسمين الذي توقع له الجميع أن يتقاسم مع الباريسي عرش البطولات الفرنسية قبل أن يتقهقر هذا الموسم، خسر على أرضه أمام سانت إيتيان بطريقة غريبة بعدما أنهى الشوط الأول متقدماً بهدف وخلال 20 دقيقة من الثاني اهتزت شباكه ثلاث مرات إحداها بالنيران الصديقة ليخرج صفر اليدين على الرغم من أفضليته من حيث السيطرة والاستحواذ والفرص الضائعة، وتلقى هزيمته التاسعة بملعب لويس الثاني في المرة السادسة التي يتلقى فيها 3 أهداف على الأقل، علماً أنه خسر ثلاثاً من ست مباريات أخيرة من دون فوز، أما سانت إيتيان فقد سجل فوزه السادس خارج أرضه والرابع على التوالي والسادس في سبع جولات من دون هزيمة.
وفي قمة المركزين الثاني والثالث أو بطولة الصغار سيطر التعادل على مواجهة ملعب جيرلان بعدما تقدم ليون بهدف مارتن تيرييه في الشوط الأول، وفي الثاني قلب الضيف ليل النتيجة بهدفي لويك ريمي وسوماري إلا أن ليو ديبوا رفض الخسارة مسجلاً التعادل للمضيف قبل ربع ساعة من النهاية، وهو التعادل الخامس ليل خارج أرضه والثالث في ست مباريات دون هزيمة والرابع لليون بملعبه والخامس بهذه النتيجة التي انتهت عليها مباراة الذهاب بين الفريقين وكان ليل المتقدم يومها.

نتائج الجولة 35
سان جيرمان * نيس 1/1، ليون * ليل 2/2، موناكو * سانت إيتيان 2/3، ستراسبورغ * مرسيليا 1/1، ريمس * نيم صفر/3، مونبيلييه * أميان 1/1، تولوز * رين 2/2، نانت * ديجون 3/صفر، بوردو * أنجيه صفر/1، غانغان * كان صفر/صفر.

حصيلة
• 6 تعادلات أحدها من دون أهداف ونصفها بهدف لمثله مقابل 4 انتصارات منها ثلاثة للضيوف، فشهدت الجولة 26 هدفاً جاء أحدها بالخطأ و3 أهداف من علامة الجزاء على حين أهدر كافاني (سان جيرمان) ومارتين (ستراسبورغ) ركلتين أخريين.
• 42 بطاقة صفراء رفعها الحكام في المباريات العشر منها مرتان في مباراة بوردو * أنجيه مقابل 8 إنذارات في قمة موناكو * سانت إيتيان وطرد نايف أكرد (ديجون) بالإنذار الثاني.
• لم يطرأ أي تعديل على صدارة الهدافين التي يتبوؤها كليان مبابي برصيد 30 هدفاً يليه نيكولاس بيبي (ليل) بـ20 هدفاً ثم كافاني بـ17 هدفاً وأصبح نيمار رابعاً برفقة فالكاو وأندري ديلور ولكل منهم 14 هدفاً.

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