خسارة البرشا تنعش سلتا وخيتافي يقترب من دوري الأبطال … أتلانتا يؤكد حضوره مع الكبار ويقترب من إنتر

لم تطرأ تبديلات كثيرة على مراكز المقدمة في الدوريين الإسباني والإيطالي رغم وقوع البعض في فخ الخسارة، فلم تؤثر بالطبع خسارة برشلونة أمام سلتا فيغو وبها أنعش الفائز آماله بالبقاء وكذلك تلقى أتلتيكو أقسى خسارة له هذا الموسم على أرض إسبانيول فتأخر إعلان الأول وصيفاً للبطل وثبت خيتافي موقعه بين الأربعة الكبار بفوزه على جيرونا فاقترب من المشاركة بدوري الأبطال وبقي المهزوم في دوامة الهبوط، وضرب فالنسيا بقوة في سعيه للبقاء على حظوظه بمقعد الشامبيونز.

وفي السييراA سيطر التعادل على ديريي تورينو فخابت أحلام اليوفي بالوصول إلى 100 نقطة وأبقى تورينو على حظوظه بمقعد دوري الأبطال وتعادل إنتر مع أودينيزي فأصبح مركزه الثالث مهدداً أمام أتلانتا صاحب الفوز الأبرز في الجولة 35 على لازيو حارماً إياه من الاقتراب أكثر من المركز الرابع وواضعاً قدماً في البطولة الأوروبية الأهم، وأخفق روما بالفوز على جنوا إلا أنه أصبح مهدداً بفقدان المركز الخامس لمصلحة ميلان الذي لعب أمس.

التاريخ يكتبه الزرق

تتشابه أوضاع ناديي خيتافي في الليغا وأتلانتا بالسييراA حيث يطمح كل منهما بدخول التاريخ بمشاركة أولى لهما بدوري أبطال أوروبا، فكلاهما لا يملك سجلاً محلياً ناصعاً رغم أن الثاني بلغ من العمر 111 عاماً في حين الأول لم يبلغ الأربعين، إلا أنها الرغبة الجامحة بالوصول إلى الهدف والطموح هو ما يجعلهما ينافسان أندية عملاقة إذا ما قيست بهما.

ففريق خيتافي التابع للعاصمة مدريد لا يمكن قياسه بقطبيها لكنه في هذا الموسم يريد مشاطرتهما المشاركة في البطولة الأوروبية العريقة وهاهو يحتل المركز الرابع الذي يمنحه ذلك الشرف وقد أكده الأحد بالفوز على ضيفه جيرونا بثنائية مستعيداً نغمة الفوز بعد تعادل وهزيمة ومسجلاً فوزه الحادي عشر على ملعبه (ألفونسو بيريز)، وقد استغل جيداً سقوط إشبيلية القاسي على ملعبه بثلاثية نظيفة مطلع الجولة وقد جاءت هدية من الجار ليغانيس، وهي الخسارة التي أزمت وضع جيرونا الذي ينافس ثلاثة أندية أخرى على المركز الثالث الذي يؤدي بصاحبه إلى الدرجة الثانية.

ويتأخر جيرونا الفريق الكاتالوني الذي يخوض موسمه الثاني في الليغا عن بلد الوليد الفائز على بلباو بهدف مسجلاً فوزه الخامس على أرضه من تسعة انتصارات كلها بفارق هدف في سجله هذا الموسم علماً أنه الفوز الذي أكد هبوط هويسكا ورايو فاليكانو إلى الدرجة الثانية، وهي الخسارة الثامنة لكبير الباسك خارج ملعبه وقد أحبطت مساعيه للوصول إلى دوري الأبطال، وينافس جيرونا وبلد الوليد على المركز الثامن عشر ثلاثة أندية أخرى، أولها ليفانتي الفائز برباعية للمرة الثالثة هذا الموسم وهو الفوز السادس بملعبه، أما الثاني فهو سلتا المحظوظ بفضل فوزه على بدلاء البرشا بهدفين نظيفين على أرض بالايدوس ليصبح ثالث ملعب يخسر عليه الكاتالوني 6 مباريات خلال العقدين الأخيرين بعد نيوكامب وأنويتا، وقد حصد سلتا 8 نقاط في آخر 4 جولات، أما فياريال الذي خسر فرصة أوروبية مهمة فمازال ضمن المهديين خاصة بعد خسارته على أرض برنابيه وهي المرة الخامسة التي تهتز شباك الغواصات 3 مرات والمرة الثالثة التي يخرجون خاسرين فيها بعد تسجيلهم هدفين.

النتائج الكاملة – الإسباني 36

• سلتا فيغو * برشلونة 2/صفر ماكسي غوميز (67) أسباس (88 من جزاء).

• إسبانيول * أتلتيكو مدريد 3/صفر غودين (45+1 بمرماه) إيغليسياس (52 و89 من جزاء).

• ريال مدريد * فياريال 3/2 للفائز ماريانو دياز (2 و49) فالييخو (40) وللخاسر جيرار مورينو (11) خاومي كوستا (90+4).

• خيتافي * جيرونا 2/صفر خورخي مولينا (16) أنخيل رودريغيز (77).

• إشبيلية * ليغانيس صفر/3 النصيري (8) بريتويت (20) أوسكار (82).

• هويسكا * فالنسيا 2/6 للخاسر ميليرو (66) غايار (90+2 من جزاء) وللفائز واس (2) رودريغو مورينو (16 و51) مينا (20 و32) إيتشيتا (40 بمرماه).

• ألافيس * سوسيداد صفر/1 غارسيا (24 بمرماه).

• إيبار * بيتيس 1/صفر خوسي أنخيل (46).

• بلد الوليد * بلباو 1/صفر روبيو (21).

• ليفانتي * رايو فاليكانو 4/1 للفائز كامبانيا (14) فيزو (43) ريميسرو (85) بردهي (90) وللخاسر ألفارو غارسيا (71).

حصيلة إسبانية

• عشرة انتصارات كاملة انتهت عليها الجولة منها 7 لأصحاب الأرض و7 بنتائج نظيفة و3 بهدف وحيد فشهدت 31 هدفاً وجاء هدفان بالخطأ و3 أهداف من علامة الجزاء وأضاع خوسي موراليس (ليفانتي) ولو سيلسو (بيتيس) ركلتين أخريين.

• 47 بطاقة صفراء أشهرها الحكام منها مرتان في مباراة إشبيلية * ليغانيس مقابل 10 صفراوات في مباراة بلد الوليد * بلباو وطرد بلازكيز (رايو) بعد إنذارين وبورخا غارسيا (جيرونا) بالحمراء المباشرة.

• لم يلعب ثلاثي المقدمة فبقيت صدارة الهدافين بحوزة ميسي برصيد 34 هدفاً يليه زميله سواريز وبنزيمة بـ21 هدفاً وثالثاً ستواني بـ19 هدفاً يليه أسباس خونكال ووسام بن يدر بـ17 ثم إيغليسياس وغريزمان بـ15 هدفاً.

برغامو بين الكبار

وفي إيطاليا لم تكن نتائج الكبار مطمئنة فبعيداً عن اليوفي المتعادل مع جاره تورينو لم يوفق إنتر بدك مرمى أودينيزي رغم الأفضلية فأصبح مهدداً بفقدان المركز الثالث علماً أن لاعبي النييرازوري فشلوا للمرة التاسعة بالتسجيل، على حين أدرك نابولي فوزاً متأخراً وصعباً على حساب كالياري حسم به أمر الوصافة للموسم الثاني على التوالي، وأخفق روما بالحفاظ على تقدمه على أرض جنوا ليخرج بتعادل أشبه بالخسارة والميزة الوحيدة أن الجيلاروسي بقي من دون هزيمة للجولة السادسة على التوالي في حين جنوا بقي من دون فوز للمباراة السابعة.

ويعد أتلانتا برغامو مفاجأة الكالشيو السارة هذا الموسم فبعد موسمين نافس فيهما على بطاقة اليوروباليغ كبرت تطلعاته وهاهو على أبواب الشامبيونزليغ بعدما كسب نقاطاً مضاعفة من الأولمبيكو بفوزه على لازيو رغم تأخره بالنتيجة مطلع المباراة، وسجل رفاق الهداف الكولومبي دوفان زاباتا فوزهم الثالث على التوالي والسابع في 10 جولات أخيرة من دون هزيمة وهو الفوز العاشر خارج الأرض، ومنيت مساعي لازيو بالوصول إلى دوري الأبطال بضربة موجعة إثر الخسارة الخامسة على أرضه والثالثة التي يتلقى خلالها 3 أهداف هذا الموسم.

الإيطالي – الأسبوع 35

• يوفنتوس * تورينو 1/1 للأول لوكيتش (18) وللثاني رونالدو (84).

• نابولي * كالياري 2/1 للفائز ميرتينز (85) إينسيني (90+8 من جزاء) وللخاسر بافوليتي (63).

• أودينيزي * إنتر ميلانو صفر/صفر.

• لازيو * أتلانتا 1/3 للخاسر بارولو(3) وللفائز زاباتا (22) كاستياني (58) والاس (76 بمرماه).

• جنوا * روما 1/1 للأول روميرو (90) وللثاني الشعراوي (82).

• إيمبولي * فيورنتينا 1/صفر فارياس (54).

• بارما * سامبدوريا 3/3 للأول غازولا (2) كوشكا (67 من جزاء) باستوني (71) وللثاني كوالياريللا (28 من جزاء و61) ديفريل (38).

• كييفو فيرونا * سبال صفر/4 دال بيلو (8 و55) فلوكاري (47) كوريتش (81).

• ساسولو * فرزينوني 2/2 للأول فيراري (66) بوغا (78) وللثاني ساماركو (8) باجانيني (36).

• ميلان * بولونيا (أمس).

بانوراما إيطالية

• 4 انتصارات مناصفة بين أصحاب الأرض والضيوف مقابل 5 تعادلات أحدها سلبي فشهدت الجولة 26 هدفاً منها هدف بالنيران الصديقة مقابل 3 أهداف عبر نقطة الجزاء وأضاع سانابريا (جنوا) ركلة رابعة.

• 44 بطاقة صفراء أشهرها الحكام في المباريات التسع منها 3 مرات في مباراة جنوا * روما مقابل 7 صفراوات في مباراة بارما * سامبدوريا التي شهدت طرد لاعب الأول (كوشكا) والثاني (عمر كولي) بالإنذار الثاني وطرد لونيتا (كالياري) بالحمراء المباشرة.

• عزز فابيو كوالياريللا صدارته للهدافين برصيد 25 هدفاً وانفرد دوفان زاباتا بالمركز الثاني بـ22 هدفاً يليه رونالدو وبياتيك بـ21 ثم ميليك بـ17 هدفاً ويليه كابوتو بـ15 هدفاً.