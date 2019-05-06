الزيني: سنلعب حتى النهاية

قال عضو لجنة تسيير أمور نادي تشرين الكابتن طارق زيني إن تشرين لم يفقد الأمل في الفوز بلقب الدوري وسيلعب الفريق بروح المنافسة حتى النهاية ومازالت هناك مرحلتان قد يتغير الكثير فيهما بشرط أن تلعب كل الفرق برجولة وإخلاص وشرف وكم من فريق هابط أوقف سابقاً فرقاً منافسة على اللقب. وتمنى على اتحاد الكرة أن تقام كل المباريات المتبقية بوقت واحد تحقيقاً لمبدأ العدل والمساواة.

وأبدى الزيني سعادته الكبيرة بفوز فريقه على الكرامة في المرحلة الماضية بهدفين نظيفين واعتبر الفوز مستحقاً رغم أن الأداء لم يكن بالمستوى المطلوب أو الذي يتمناه التشرينيون.

ولم يبدُ على الزيني أي خوف من لقاء فريقه مع الوحدة الجمعة في المرحلة ما قبل الأخيرة رغم قوة فريق الوحدة على حد قوله واعتبره من أقوى الفرق ويقدم كرة جميلة ويلعب ويسمح للخصم بأن يلعب وتمنى أن يحالف الحظ فريقه في تحقيق الفوز.

ويحتل تشرين حالياً المركز الثاني في سلم الترتيب برصيد 49 نقطة خلف الجيش المتصدر بـ50 نقطة وأمام الوحدة الثالث بـ47 نقطة ويلتقي تشرين في آخر مرحلتين مع الوحدة في دمشق والاتحاد في حلب، فيما يلتقي الجيش مع جبلة والشرطة في دمشق.