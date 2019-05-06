الدراما السورية لموسم رمضان 2019 … الأعمال الاجتماعية والكوميدية تحقق الأغلبية الساحقة.. وعودة قوية للأعمال التاريخية

أنتجت الدراما السورية للموسم الدرامي الحالي 25 عملاً متنوعاً بواقع تسعة مسلسلات اجتماعية ومثلها كوميدية، وأربعة أعمال تنتمي إلى البيئة الشامية، مقابل ثلاثة مسلسلات تاريخية.

ويرتفع العدد ليصبح 27 عملاً متاحاً للعرض مع مسلسلي «هوا أصفر» و«ترجمان الأشواق» اللذين أنتجا في أعوام سابقة ولم ينالا فرصة للعرض، وإلى التفاصيل

الأعمال الاجتماعية

هوا أصفر: تأليف علي وجيه ويامن الحجلي، وإخراج أحمد إبراهيم الأحمد، وبطولة سلاف فواخرجي ويوسف الخال ووائل شرف ويامن الحجلي وفادي صبيح ورامز الأسود ونادين تحسين بيك وحلا رجب ويزن خليل وجوي خوري وفادي إبراهيم ومجدي مشموشي وتيسير إدريس وعلاء قاسم وأنطوانيت نجيب وراشيل نخول.

يتخذ العمل من دمشق وبيروت مسرحاً للأحداث التي تحبس الأنفاس، بكل ما يعنيه اجتماع المدينتين في فضاء حكائي واحد من رمزية، ليكون الـ«هوا الأًصفر» كناية عن حال المنطقة كلها، ومن الهوى حيث يصارع الحب كي يبقى نقياً، بعيداً عن محاولات التشويه والوأد.

ترجمان الأشواق: تأليف بشار عباس وإخراج محمد عبد العزيز وبطولة عباس النوري وغسان مسعود وفايز قزق وثناء دبسي وسلمى المصري وشكران مرتجى وعلي صطوف ورنا ريشة ونوار يوسف وسعد مينة وحسام تحسين بيك.

ويتناول العمل رحلة مغترب سوري في بحثه عن ابنته المختطفة خلال الحرب على سورية ما يشكل رحلة بحث عن الذات والمستقبل في تقاطعات درامية متعددة ترصد حقباً زمنية متنوعة والتبدلات التي رافقتها اجتماعياً وفكرياً.

مسافة أمان: تأليف إيمان السعيد وإخراج الليث حجو وبطولة قيس الشيخ نجيب وكاريس بشار وسلافة معمار وعبد المنعم عمايري ونادين تحسين بيك وجرجس جبارة وحلا رجب وإيهاب شعبان وكرم الشعراني وسوسن أبو عفار.

سلسلة درامية اجتماعية ذات طابع تشويقي نتابع من خلالها حكايات عدة لشخصيات تتجنب مزيداً من الخسارات، وتسعى بخجل، نحو حب هنا، وفعلِ فرح هناك، والهروب نحو المجهول أملاً بالخلاص.

دقيقة صمت: تأليف سامر رضوان وإخراج شوقي الماجري وبطولة عابد فهد وستيفاني صليبا وكاريس بشار وخالد القيش وآندريه سكاف وفادي صبيح وهيا مرعشلي وجهاد سعد وفايز قزق وآخرين.

وتنطلق الحكاية من شخصيتين، يحكم عليهما بالإعدام، وفي ساعات الفجر الأولى من أحد الأيام، يقدم مدير السجن بشكل فجائي لضباطه قراراً سريعاً بتنفيذ الحكم، لكن أحداثاً غريبة تبدأ بالظهور، أولها إحراق مهجع للمساجين، وثانيها تعيين مدير جديد للسجن، لنكتشف بعدها أن هذه الأحداث، ما هي إلا توطئة لتهريب المحكومين إلى خارج السجن، بوساطة سيارة المدير الجديد، وإعدام شخصين آخرين نيابة عنهما، وتبدأ بعدها سلسلة الأحداث بالتطور.

غفوة القلوب: تأليف هديل إسماعيل وإخراج رشاد كوكش وبطولة مرح جبر وأحمد الأحمد ونظلي الرواس ولجين إسماعيل ومأمون الفرخ ومحمد خاوندي وسهير صالح وجيانا عنيد ورامي أحمر.

المسلسل يقدم حكاية تشويقية في قالب اجتماعي يقترب في بعض مفاصله من الآكشن والسير بالقرب من شخصيات تائهة تقترف خطايا متعددة، إذ يقع في يد شرطي بسيط قرص مدمج عليه تفاصيل جريمة خطيرة، كانت قد حدثت وتبدأ الملاحقات المتوالية من أجل الحصول على هذا القرص ومنع تقديمه إلى القضاء.

عن الهوى والجوى: تأليف شادي كيوان وإخراج فادي سليم وبطولة منى واصف وغسان مسعود ورنا شميس ومحمد الأحمد وروبين عيسى وعبير شمس الدين ودانا جبر وجيني إسبر وجلال شموط ويزن السيد ونور علي ويحيى بيازي وضحى الدبس ونزار أبو حجر وعلياء سعيد وسوزان سكاف وعلاء الزعبي ويارا دولاني.

عبارة عن ست خماسيات تتحدث عن الحب ضمن إطار من القضايا الاجتماعية، ولكن بطريقة مختلقة تحاكي العنوان، فالهوى هو بداية مراحل الحب والجوى هو آخرها.

عندما تشيخ الذئاب: تأليف حازم سليمان وإخراج عامر فهد وبطولة سلوم حداد وعابد فهد وميسون أبو أسعد وفادي صبيح ومحمد حداقي وأيمن رضا وسمر سامي ومرح جبر وهيا مرعشلي وتولاي هارون ومريم علي وحسن عويتي وباسل حيدر وفاتن شاهين.

ويرصد العمل صراعات وتحولات شريحة واسعة من المجتمع فترة التسعينيات التي شهدت جملة من الأحداث السياسة والاقتصادية التي امتد تأثيرها على الوطن العربي بصورة عامة، ويقوم على قصص شائقة متشابكة ومتداخلة على أرضية اجتماعية وإنسانية في إحدى الحارات الفقيرة التي نتعرف فيها على نماذج إنسانية متنوعة تدور مصائرها في حارة شعبية تبدو للوهلة الأولى عادية لكننا سرعان ما نكتشف أن هذا الحي كان يوماً ما مسرحاً لعدد من الأحداث والأسرار المخفية التي حكمت مصير سكانها وقادت كل واحد منهم إلى مصيره.

ورد أسود: تأليف جورج عربجي وإخراج سمير حسين وبطولة سلوم حداد وصباح الجزائري ووائل شرف وفادي صبيح وجابر جوخدار، ومن الجزائر كل من منال جعفر وزكريا بن محمد وخالد بن علي وأميرة شرابي.

ويروي العمل مجموعة من قصص الحب والانتقام، ضمن حبكة درامية مبنية على التشويق والإثارة.

أثر الفراشة: تأليف محمود عبد الكريم وإخراج زهير قنوع وبطولة سمر سامي وعبد الهادي الصباغ ونورا رحال وسيف سبيعي وروبين عيسى ورباب كنعان وعلاء قاسم طارق الصباغ.

يرتكز العمل على قصة حب كبيرة محاطة بقصص حب موازية، تجري أحداثه ما بين سبعينيات القرن الماضي ويومنا الحالي، والمسلسل دعوة للحب في زمن البشاعة والعنف ضمن دراما رومانسية سورية خالصة.

نبض: تأليف فهد مرعي وإخراج عمار تميم وبطولة عبد المنعم عمايري ووفاء موصللي ولينا حوارنة وعامر علي وبيار داغر وأريج خضور وجرجس جبارة.

في إطار الدراما الممزوجة ببعض التراجيديا تدور أحداث المسلسل حول سيدة تتعرض للعديد من المواقف السلبية في حياتها، وتدفعها لتكون ظالمة ومظلومة في الوقت نفسه.

لو جارت الأيام: تأليف أحمد علي وإخراج محمد نصر اللـه وبطولة آندريه سكاف ومازن البني وغصون طحان ورهف الرحبي ومريم حسين وصافي عبد اللات وأمل الدباس وهديل لحام وأحمد عيد.

تدور الأحداث حول فتاة بسيطة تنتمي إلى عائلة فقيرة، لكن طموحها وسعادتها التي لا تقدر بأي ثمن تجعلها تتغلب على ما يحدث لها من عواقب، وما تتعرض له من مشاكل.

الأعمال الكوميدية

كونتاك: تأليف شادي كيوان وإخراج حسام الرنتيسي وبطولة أمل عرفة وحسام تحسين بيك ورنا الأبيض وآمال سعد الدين وغادة بشور وفايز قزق وأيمن رضا وعاصم حواط وسوسن ميخائيل ومازن عباس وعلاء قاسم وأدهم مرشد وآندريه سكاف.

يقوم العمل على لوحات كوميدية ناقدة مستلهمة من الواقع السائد.

ناس من ورق: تأليف رشاد كوكش وإخراج وائل رمضان وبطولة سلمى المصري وفايز قزق وجرجس جبارة وروعة ياسين وأمانة والي وجمال العلي وعاصم حواط ورنا العضم ومعن عبد الحق وولاء عزام وطارق عبدو وسوزانا الوز وعبد الرحمن قويدر والطفل علي رمضان، إضافة إلى كثير من الضيوف منهم دريد لحام وسلاف فواخرجي.

العمل من نوع المتصل المنفصل، وفي كل حلقة قصة جديدة يتم من خلالها ملامسة المشاعر الإنسانية الشفافة بقالب عفوي يعتمد على الكلمة الرشيقة، في محاولة لتقديم جرعة درامية يحبها الناس وتعيد للأذهان الأعمال الدرامية السورية من هذا النمط الاجتماعي الذي يحبه الجمهور.

ويتناول حياة مجموعة من الأشخاص ضمن بناء معين، حيث هناك شقة للإيجار يتوافد إليها سكان مختلفون من خلال ضيوف يحلون على العمل، حيث يتولد الحدث من خلال علاقة الضيوف بسكان البناء.

بقعة ضوء 14: تأليف مجموعة من الكتّاب وإخراج سيف الشيخ نجيب وبطولة صفاء سلطان وعبد المنعم عمايري وشكران مرتجى وديمة قندلفت وأيمن رضا ومديحة كنيفاتي ومحمد خير الجراح وعبير شمس الدين ويحيى بيازي وسوسن ميخائيل ونادين قدور ودانا جبر ونزار أبو حجر ومحمد حداقي وروعة السعدي وميريانا معلولي.

أحلى الأيام: هو الجزء الثالث من مسلسل «أيام الدراسة» من تأليف طلال مارديني وإخراج سيف الشيخ نجيب وبطولة يامن الحجلي وجيانا عنيد ومديحة كنيفاتي وهبة داغر ومعصتم النهار وحازم زيدان ومازن عباس ووائل زيدان وماهر الشيخ وأيمن عبد السلام.

حركات بنات: تأليف سعيد حناوي وإخراج محمد معروف وبطولة رنا الأبيض ودانا جبر وليليا الأطرش ولبنى يحيى وسوسن ميخائيل وماهر شقرة إضافة إلى عدد من الضيوف منهم سعد مينة وعلي كريم ومحمد خير الجراح ويزن السيد وأدهم مرشد وتولاي هارون وجلال شموط وسمير الشماط ومرح جبر.

والمسلسل سيت كوم منفصل متصل، كوميدي لايت، وبعيد من التهريج، يتحدث عن عائلة مؤلفة من خالة وثلاث فتيات ينتقلن للعيش معها بعد وفاة أهلهن، لتتوالى الأحداث مع تقدم أحد الشبان الأغنياء لطلب الزواج من الخالة قبل أن يظهر في ما بعد فقر حاله وتبدأ المشاحنات بينهن ضمن مواقف طريفة.

كرم منجل: تأليف فهد مرعي وإخراج عمار تميم وبطولة جرجس جبارة وغادة بشور وعلا بدر وعهد ديب وأريج خضور وميريانا معلولي وتولاي هارون وجمال العلي.

في إطار درامي تتعرض فتاة بسبب رغبة والدها في أن يكون له ولد ذكر، ﻷن يقع على عاتقها كل الأحمال التي تُحقّق من خلالها رغبة والدها للاعتماد عليها.

تكات لايت: تأليف مجموعة من الكتّاب وإخراج قتيبة غانم وبطولة محمد قنوع وعبير شمس الدين ونزار أبو حجر وآندريه سكاف ورضوان قنطار وعلي كريم وحنان الجابر ونور وزير.

لوحات قصيرة بقالب كوميدي ساخر تحمل رسالة إنسانية وفكرية وتحاكي الواقع المعيش وظروف الحياة بأسلوب يعتمد على كوميديا الموقف والكركترات.

عيلة على الموضة: تأليف ماهر إسماعيل وعمرو أبو سعد وإخراج محمد عبودة وبطولة زهير رمضان وحسام تحسين بيك ووائل زيدان وعبير شمس الدين وباسل حيدر وراكان تحسين بيك وفايز قزق وعلي كريم وجمال العلي وسامر الزلم وهلا يماني وصفوح ميماس.

في إطار كوميدي اجتماعي يدور العمل حول تعلق الشباب بالإنترنت ومشاكل الشباب.

كرسي الزعيم: تأليف وإخراج فادي غازي وبطولة زهير رمضان وعبير شمس الدين ونزار أبو حجر وسعد مينة وريم عبد العزيز ومحمد خير الجراح آندريه سكاف وهدى شعراوي وغادة بشور.

ويروي حكاية سيدة مُطلقة تحاول الرجوع لزوجها وكسب وده مرة أخرى بعد أن علمت أنه يريد الزواج للمرة الثانية.

الأعمال الشامية

باب الحارة 10: تأليف مروان قاووق وإخراج محمد زهير رجب وبطولة نجاح سفكوني وسلمى المصري ونظلي الرواس وهدى شعراوي وعلاء قاسم وأماني الحكيم وريم عبد العزيز وسمر عبد العزيز وأمية ملص ومحمد قنوع ويحيى بيازي ورائد مشرف تولين البكري ومحمد الشماط.

تبدأ الأحداث من قصف الاحتلال الفرنسي لحارتي الضبع وأبو النار، فيموت معظم أهالي الحارتين باستثناء بعض الشخصيات. تهاجر العائلات التي بقيت حية إلى حي الصالحية بدمشق لتقيم هناك تحت رعاية المختار «أبو رسمي»، وبعد موت «أبو جودت» رئيس الكركون يظهر «أبو مشغل» ليستلم بدلاً منه.

شوارع الشام العتيقة: تأليف علاء عساف وإخراج غزوان قهوجي وبطولة رشيد عساف وصباح الجزائري وفاديا خطاب وجوان الخضر ويحيى بيازي وولاء عزام ومرح جبر وبسام لطفي وعاصم حواط وليا مباردي وخلود عيسى وريم عبد العزيز وريام كفارنة وصالح الحايك.

تدور أحداث المسلسل داخل أجواء الحارة الدمشقية العتيقة، من خلال أسرة «أبو عرب» التي تدخل في صراعات وتطور درامي مع الأحداث لمصلحة البعد الإنساني الوجداني والنفسي.

سلاسل ذهب: تأليف سيف حامد وإخراج إياد نحاس وبطولة بسام كوسا وصباح الجزائري وشكران مرتجى وكاريس بشار وسحر فوزي ومها المصري وديمة بياعة وعبد الهادي الصباغ وفادي صبيح وسامر إسماعيل وجيني إسبر وسعد مينة وأيمن بهنسي والليث مفتي.

يروي العمل حكاية صائغ محنّك في سوق الذهب، يتميز بمعرفة عميقة بنفسيات النساء وحسّه كـ «زير نساء» من جهة، وضحاياه السابقات واللاحقات من جهة أخرى. فهؤلاء النسوة سيظهرن المرأة في قالب غير نمطي في هذا النوع من الأعمال، إذ يبرزن مكانتها وتحكمها في قرارها، وإقدامها على التجارة مثلاً، من دون الاكتفاء بالركون إلى داخل جدران منزلها.

عطر الشام 4: تأليف مروان قاووق وإخراج محمد زهير رجب وبطولة سلمى المصري ووائل رمضان ورنا الأبيض ونادين خوري وعلا بدر وعلي كريم وعلاء قاسم وعلا باشا وفاديا خطاب وتولاي هارون وقاسم ملحو ويحيى بيازي وطارق الصباغ ورضوان عقيلي وريام كفارنة وأمانة والي وسوسن ميخائيل.

الأعمال التاريخية

مقامات العشق: تأليف محمد البطوش وإخراج أحمد إبراهيم أحمد وبطولة نسرين طافش ويوسف الخال ومصطفى الخاني وقمر خلف ولجين إسماعيل وسارة فرح وزيناتي قدسية ونادين خوري وجهاد سعد وفادي إبراهيم ومحمد حداقي، ومن الأردن عاكف نجم ونادرة عمران ومن لبنان نتاشا شوفاني.

يروي العمل سيرة محي الدين ابن عربي، وما رافق حياته من أسرار وحكايات بالإضافة إلى عدد من الخطوط الدرامية الموازية وهو أحد أشهر المتصوفين، لقبه أتباعه وغيرهم من الصوفيين بالشيخ الأكبر.

الحرملك: تأليف سليمان عبد العزيز وإخراج تامر إسحق وبطولة باسم ياخور وصفاء سلطان وسلافة معمار ودرة وجيني إسبر وهبة نور وقيس الشيخ نجيب وأحمد الأحمد ووفاء موصللي ومحمد خير الجراح وأحمد فهمي وعبد الهادي الصباغ وليليا الأطرش ونادين خوري وتولين البكري وروعة ياسين وريام كفارنة.

وتدور أحداثه في أجواء تاريخية ويرصد صراع المماليك على الحكم.

الحلاج: تأليف أحمد المغربي وإخراج علي علي ووبطولة غسان مسعود منى واصف وزهير رمضان ورنا جمول ومديحة كنيفاتي ومرح ديوب وفاطمة ناصر ومحمد قنوع وخالد القيش ومنذر رياحنة وعاكف نجم وكرم الشعراني ورشا بلال وبلال مارتيني وخلود عيسى.

يتناول سيرة الصوفي الشهير الحسين بن منصور الحلاج في إطار تاريخي تخييلي، حيث تبدأ الحكاية في العام 265 هجرية، في عصر الخلافة العباسية الثانية، وما شهدته تلك الفترة من اضطراب في تداول السلطة، وأثر ذلك في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.