إرشادات حول تدريب الفئات العمرية الصغيرة

إن تدريب الأشبال وتدريب الصغار شيئان مختلفان، ويجب تجنب التخصص في السنوات المبكرة من التمرين على أن يكون الهدف من التمرين هو تطوير قدرات السباح الناشئ على خوض منافسات 1500 م و400 م وهذا الأمر يستغرق سنوات من التحضير وهي فترة بطيئة ولكنها عملية ثابتة في التقدم، ويجب أن ينتقل التدريب من مستوى معين إلى مستوى آخر أصعب منه وهكذا، أما النتيجة فيمكن اعتبارها مقياساً على تطور المستوى على الأنواع الأربعة من السباحة وهي قاعدة عامة قبل الدخول في الاختصاص، يقال إن السباح الجيد يجب أن يكون جيداً في كل المسابقات وهذا صحيح إلى حد ما ولكن الاتجاه العام يكون نحو التخصص.

يجب البحث عن السباق الذي يلائم سباحك ثم اجعل منه لاعباً متميزاً في هذا النوع حيث يميل بعض السباحين إلى بعض سباقات محددة بينما يجد آخرون صعوبة في اتخاذ القرار حيال السباق الذي يجب عليهم التخصص فيه.

يجب تصنيف إمكانيات السباحين (القصيرة والطويلة) إذا كان السباح لديه قدرة على سباحة قصيرة لا تنظر فقط إلى سباحة 100 م أو 200 م حرة لأن سباقات الـ100 م والـ200 م على شكل ضربات وسباق 200 م متنوع يمكن اعتبارها سباقات قصيرة.

واختر سباحك على هذا النوع من السباحة أيضاً، أما في السباقات الطويلة فدرب السباحين على سباقات الـ400- 800- 1500- 400 م متنوع ثم إعادة الكرّة من جديد.

يمكن اعتبار التمارين على الضربات الصحيحة (مع مراعاة السرعة وقفزة البداية للسباح) من أهم الأهداف التي يجب على السباحين الصغار إنجازها.

يجب تعليم السباح على الإيقاع (ضربات اليد) والادخار في الجهد وتعليمه السباحة لمسافات طويلة بسرعة معينة، إن التقدم في برنامج المسافات الطويلة يبني الثقة وروح التنافس عند السباح الصغير، هناك نموذجان مهمان في تطوير القدرة والتحمل عند السباح الصغير.

الأول: يكون عن طريق تطوير إمكانية السباح في المسابقات القصيرة.

الثاني: هو عن طريق زيادة السرعة في سباق محدد، هذان النموذجان المترابطان يمكنّان السباح من القيام بالسباحة لمسافات أطول في زمن محدد ويكون التركيز على السباحات الطويلة بإيقاع بطيء وبشكل تدريجي يصبح الإيقاع أسرع نوعاً ما ولكن ليس قريباً من إفراغ طاقته القصوى في مثل هذه السباقات.

عندما يقدم السباح بشكل تدريجي على تمارين المسافات البعيدة المجزأة يكون الهدف المحدد له هو (مسافات أكثر وأكثر خلال الزمن في التمرين اليومي) هذا هو المبدأ الأساسي لتطوير (القدرة أو الاحتمال).

محاولة إنجاز

لماذا يكون برنامج التدريب على المسافات الطويلة مفضلاً عند سباحي المسافات القصيرة من صغار السن؟ الجواب لأن التدريب على التكنيك يصبح أسهل في تدريب المسافات الطويلة.

نموذج تصحيح ضربات اليد يجب أن يوضع عند عمر مبكر من حياة السباح وتسمح سباحة المسافات الطويلة بتصحيح الضربات من خلال الإعادة المستمرة للحركات في سرعات أبطأ.

يمكن أن يقع سباحو المسافات القصيرة في أخطاء متعددة لأن السباح الصغير يفكر في الوصول إلى نهاية السباق بأي طريقة ما يؤدي إلى قلة التركيز والاهتمام في ضبط الحركة وتكون هذه (الأخطاء) في الضربات مخفية أو غير ظاهرة عند سباحي المسافات القصيرة لكنها تكون واضحة في سباقات المسافات الطويلة ذات الرتم (الإيقاع) البطيء نوعاً ما، ويجب تنبيه السباح على ضرورة ضبط الإيقاع وتصحيح الضربات كما يجب تأكيد توفير المجهود، ويجب أن يكون تفكير السباح حراً حول فكرة واحدة وهي الحركة وليس السرعة.