منتخب سورية الأول جديد الزميل محمود قرقورا

أصدر الزميل محمود قرقورا كتابه الجديد منتخب سورية الأول 1949- 2019 وهو الكتاب الثاني عشر ضمن سلسلة مؤلفاته الرياضية التي تحدثت عن الكرة العالمية والأوروبية وعن الكرة المحلية، وكانت مؤلفاته المحلية منوعة، فكتب عن فريق الجيش زعيم الكرة السورية بمؤلف سماه (الزعيم) ومؤلف عن كأس الجمهورية وآخر سماه موسوعة الكرة السورية في 65 عاماً.

المؤلف الجديد كان قمة في المعلومات، وهو عمل يرتقي إلى مرتبة الإبداع نظراً لدسامة معلوماته التي أرشفت المنتخب الوطني منذ أول مباراة لعبها مع تركيا 1949 إلى آخر مباراة وهي الودية مع الإمارات، وأرشيف هذه المباريات ضم المعلومة الصحيحة والصور الزاهية وكان مصدر بعضها من كبار المؤرخين العرب فضلاً عن هذا الجديد، فإن المؤلف حرص على ذكر التشكيل الرسمي لكل مباريات المنتخب.

وضم الكتاب المواجهات الرسمية بين منتخبنا وكل المنتخبات التي واجهها، كم ذكر كل المدربين الذين تعاقبوا على تدريب منتخبنا.

وفي الكتاب النتائج الكاملة للمنتخب، ومشاركاته في كل البطولات الدولية والآسيوية والعربية الرسمية منها وغير الرسمية.

الكتاب هو الأول من نوعه الذي قدم لكرتنا أرشيفاً وتاريخاً تفتقده، لذلك هو ثروة أرشيفية أضافت للكرة جزءاً كانت تفتقده في كل العقود الماضية.

وهو عمل حضاري مبدع قدّم فيه الزميل محمود جهداً خارقاً في الوصول إلى المعلومة الصحيحة والصورة الزاهية الجميلة.

وكل الشكر لفريق العمل المكوّن من التدقيق اللغوي عبد السلام أبو هايلة والتنضيد إبراهيم حمصي والطباعة: مطبعة الفوال، والمخرج أسامة يعقوب.