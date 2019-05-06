رفع الحصانة عن نواب شاركوا بمحاولة الانقلاب … فنزويلا تتوعد بالرد على أي عمل عسكري أميركي

أعلن وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا أن بلاده مستعدة لجميع احتمالات تطور الأوضاع فيها وسترد على أي عمل عسكري قد تشنه الولايات المتحدة ضدها.

ونقلت سبوتنيك عن أرياسا قوله أمس: «نحن مستعدون لأي سيناريو إذا كانت الولايات المتحدة تفضل المسار العسكري فنحن مستعدون للمقاومة ولدينا جيش وشرطة» مشيراً إلى أن فنزويلا مستعدة لمواجهة أي جيش مهما كانت قوته.

وشدد أرياسا على أن كاراكاس ما زالت تدعو واشنطن لحل القضايا عن طريق الحوار.

في هذه الأثناء أعلن رئيس الجمعية الوطنية التأسيسية الفنزويلية ديوسدادو كابيلو أن كاراكاس سترفع الحصانة عن النواب الذين شاركوا في محاولة الانقلاب الفاشلة الأخيرة في البلاد.

وقال كابيلو في تصريح نقلته إذاعة أن تي أن الفنزويلية: «لقد فتح مكتب المدعي العام القضية وسترد جميع الطلبات المتعلقة بتجريد الحصانة البرلمانية إلى الجمعية التأسيسية وسنتخذ بالتأكيد إجراءات لرفع الحصانة عن جميع الذين شاركوا فعلياً في محاولة الانقلاب».

وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أكد إفشال محاولة الانقلاب التي نفذتها مجموعة صغيرة من العسكريين المؤيدين للمعارضة اليمينية المدعومة من واشنطن في الثلاثين من الشهر الماضي متوعداً المتورطين بملاحقات جزائية.

ووافقت الجمعية الوطنية التأسيسية الفنزويلية الشهر الماضي على قرار يقضي برفع الحصانة البرلمانية عن زعيم المعارضة اليمينية خوان غوايدو الذي كان نصب نفسه بدعم من الولايات المتحدة رئيساً لفنزويلا في كانون الثاني الماضي.

وتتعرض فنزويلا منذ أشهر لمحاولات التدخل الأميركي في شؤونها الداخلية وزعزعة استقرارها عبر تشديد العقوبات الاقتصادية والمالية ودعم القوى اليمينية في محاولة مستميتة من واشنطن لإحياء مخططاتها للهيمنة على هذا البلد الذي يمتلك ثروات نفطية هائلة والانقلاب على الرئيس الشرعي باستخدام جميع الوسائل بما فيها العنف والفوضى.