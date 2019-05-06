عربي ودولي

الإمارات تفرج عن زورق عسكري قطري بعد دخوله مياهها الإقليمية

| أ ف ب - روسيا اليوم

الثلاثاء, 07-05-2019

أعلنت الإمارات أمس الإثنين أنها أفرجت عن زورق عسكري قطري دخل مياهها الإقليمية وعلى متنه أربعة أشخاص الأسبوع الماضي، بحسب بيان رسمي، إلا أن أي إعلان عن توقيف الزورق لم يصدر من قبل.
وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي «أفرجت دولة الإمارات اليوم «أمس» عن زورق عسكري قطري على متنه أربعة أشخاص»، مشيرة إلى أن الزورق الذي يرفع علم قطر دخل مياه الإمارات الإقليمية في 30 نيسان الماضي، وكان على متنه أربعة عسكريين هم قطريان وفلسطيني وهندي ولم يدل البيان بمزيد من التفاصيل.
وذكرت وسائل إعلام قطرية في وقت سابق أن الدوحة ناشدت «المجتمع الدولي للضغط على الإمارات للالتزام بالمبادئ والاتفاقيات الدولية، وتحرير أفراد طاقم الصيد، وإعادة القارب وأي ممتلكات محتجزة».
ويأتي الحادث في ظل أزمة خليجية بدأت في 5 حزيران الماضي، على خلفية قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، العلاقات الدبلوماسية مع قطر، ووقف الحركة البحرية والبرية والجوية معها.
وتعتبر قطر أنها تتعرّض لعقاب بسبب سعيها لانتهاج سياسة خارجية مستقلة، متهّمة الدول المقاطعة بمحاولة تغيير النظام فيها.
ورفعت قطر في نيسان الماضي ثلاث دعاوى قضائية في لندن ونيويورك ضد ثلاثة مصارف بينها بنك إماراتي وبنك سعودي، متهمة إياها بمحاولة التلاعب بعملتها وسنداتها.

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