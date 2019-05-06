عربي ودولي

محكمة بحرينية ترفض طلباً بعقوبة بديلة للناشط رجب

| رويترز

الثلاثاء, 07-05-2019

قال محامي الناشط الحقوقي البحريني البارز نبيل رجب أمس الإثنين: إن محكمة بحرينية رفضت التماساً تقدم به محامو رجب يطلب من المحكمة تغيير حكم السجن الذي يقضيه حالياً.
ويقضي رجب، المعروف بانتقاداته الحادة للحكومة الذي لعب دوراً قيادياً في الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية عام 2011، عقوبة السجن خمس سنوات بسبب كتابات نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد الضربات الجوية السعودية في اليمن.
وقال المحامي محمد الجشي: إن الالتماس رُفض، مضيفاً: إنه كان قد تم التقدم بالالتماس في 30 نيسان في مسعى للاستفادة من قانون عقوبات بديل طبقته المملكة العام الماضي.

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