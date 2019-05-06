اليونيسيف: 100 ألف طفل بحاجة إلى مساعدات عاجلة في محافظة ميسان … «عمليات بغداد»: اعتقال مطلوبين ومصادرة أسلحة وأعتدة في العاصمة

أعلنت قيادة عمليات بغداد أمس الإثنين عن اعتقال مطلوبين ومصادرة أسلحة وأعتدة في مناطق متفرقة من العاصمة.

وذكر بيان للقيادة، أنه «تنفيذاً لتوجيهات قائد عمليات بغداد الفريق الركن جليل الربيعي باشرت قطعات قيادتنا بتنفيذ عدد من الواجبات في مناطق متفرقة من بغداد لغرض التفتيش والبحث عن الأسلحة غير المرخصة والمطلوبين في مناطق الحميدية، الزعفرانية، حي العامل».

وأضافت القيادة: إنه «تمت خلال الواجبات مصادرة أعداد من الأسلحة والأعتدة والمطلوبين»، مشيرةً إلى أن «تعاون المواطنين كان بمستوى عالٍ مع القوات المنفذة للواجب».

وفي سياق منفصل أعلنت منظمة اليونيسيف في العراق أمس حاجة 100 ألف طفل لمساعدات عاجلة في محافظة ميسان.

وذكر بيان لليونسيف، أن «الأمطار الغزيرة في العراق وإيران تسببت بحدوث فيضانات خلفت أكثر من 100 ألف طفل وعائلاتهم دون الحصول على المياه النظيفة والصرف الصحي في محافظة ميسان، كما أدت إلى نزوح 20 ألف شخص آخرين، بمن فيهم الأطفال».

وأضاف: «اضطر السكان في المجتمعات المتضررة إلى استخدام مياه الفيضانات لتلبية احتياجاتهم الأساسية مما يزيد من تعرضهم إلى مخاطر صحية كبيرة».

وأكدت ممثلة اليونيسيف في العراق، حميدة لاسيكو «تعمل اليونيسيف على مدار الساعة لتوفير مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي والمرافق الجاهزة ومستلزمات النظافة الصحية إلى الأطفال وعائلاتهم».

وتابعت: «كما أننا نتعاون مع المجتمعات المحلية للتوعية حول النظافة العامة والصرف الصحي السليم، ونعمل كل ما في وسعنا لمنع تفشي الأمراض».

وأشارت لاسيكو: «لقد تأثرت المدارس كذلك بالفيضانات، وخاصة في نواحي الميمونة والعمارة والسلام وعلي الغربي»، مستدركة «كجزء من استجابتها الإنسانية في حالات الطوارئ، ستوفر اليونيسيف الصفوف المدرسية الجاهزة، والحمامات، وخزانات المياه، كما ستقوم بتمويل بناء السدود الطينية حول عدد من المدارس الحالية من أجل عزلها عن مياه الفيضانات».