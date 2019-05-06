عربي ودولي

اليونيسيف: 100 ألف طفل بحاجة إلى مساعدات عاجلة في محافظة ميسان … «عمليات بغداد»: اعتقال مطلوبين ومصادرة أسلحة وأعتدة في العاصمة

| واع

الثلاثاء, 07-05-2019

أعلنت قيادة عمليات بغداد أمس الإثنين عن اعتقال مطلوبين ومصادرة أسلحة وأعتدة في مناطق متفرقة من العاصمة.
وذكر بيان للقيادة، أنه «تنفيذاً لتوجيهات قائد عمليات بغداد الفريق الركن جليل الربيعي باشرت قطعات قيادتنا بتنفيذ عدد من الواجبات في مناطق متفرقة من بغداد لغرض التفتيش والبحث عن الأسلحة غير المرخصة والمطلوبين في مناطق الحميدية، الزعفرانية، حي العامل».
وأضافت القيادة: إنه «تمت خلال الواجبات مصادرة أعداد من الأسلحة والأعتدة والمطلوبين»، مشيرةً إلى أن «تعاون المواطنين كان بمستوى عالٍ مع القوات المنفذة للواجب».
وفي سياق منفصل أعلنت منظمة اليونيسيف في العراق أمس حاجة 100 ألف طفل لمساعدات عاجلة في محافظة ميسان.
وذكر بيان لليونسيف، أن «الأمطار الغزيرة في العراق وإيران تسببت بحدوث فيضانات خلفت أكثر من 100 ألف طفل وعائلاتهم دون الحصول على المياه النظيفة والصرف الصحي في محافظة ميسان، كما أدت إلى نزوح 20 ألف شخص آخرين، بمن فيهم الأطفال».
وأضاف: «اضطر السكان في المجتمعات المتضررة إلى استخدام مياه الفيضانات لتلبية احتياجاتهم الأساسية مما يزيد من تعرضهم إلى مخاطر صحية كبيرة».
وأكدت ممثلة اليونيسيف في العراق، حميدة لاسيكو «تعمل اليونيسيف على مدار الساعة لتوفير مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي والمرافق الجاهزة ومستلزمات النظافة الصحية إلى الأطفال وعائلاتهم».
وتابعت: «كما أننا نتعاون مع المجتمعات المحلية للتوعية حول النظافة العامة والصرف الصحي السليم، ونعمل كل ما في وسعنا لمنع تفشي الأمراض».
وأشارت لاسيكو: «لقد تأثرت المدارس كذلك بالفيضانات، وخاصة في نواحي الميمونة والعمارة والسلام وعلي الغربي»، مستدركة «كجزء من استجابتها الإنسانية في حالات الطوارئ، ستوفر اليونيسيف الصفوف المدرسية الجاهزة، والحمامات، وخزانات المياه، كما ستقوم بتمويل بناء السدود الطينية حول عدد من المدارس الحالية من أجل عزلها عن مياه الفيضانات».

مقالات ذات صلة

الثلاثاء, 07-05-2019

المقاومة رسخت معادلة النار بالنار … تهدئة جديدة في غزة .. 29 شهيداً وتدمير العشرات من المنازل السكنية حصيلة العدوان

الثلاثاء, 07-05-2019

ترامب يجدد عداءه للصين بشأن التجارة

الثلاثاء, 07-05-2019

طهران ستستأنف بعض الأنشطة النووية رداً على انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي

الثلاثاء, 07-05-2019

بعد تصريحات وزير الخارجية الأميركية … الكرملين: لا علاقة بين قمة بوتين كيم وإطلاق الصواريخ الكورية

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock