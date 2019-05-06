أحزاب وهيئات لبنانية تدين العدوان الإسرائيلي على غزة

أدانت أحزاب وهيئات لبنانية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والذي تسبب بسقوط عشرات الشهداء والجرحى.

وقالت القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان في بيان: إن العدوان الهمجي للكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة إضافة إلى الحصار المطبق الذي تفرضه سلطات الاحتلال على الفلسطينيين براً وبحراً وجواً وسط صمت دولي وعربي يثبت أن الخيار الوحيد لردع العدوان ومنع تنفيذ ما يسمى «صفقة القرن» وإلغاء التسوية المذلة مع العدو الإسرائيلي هو المقاومة لأن ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة.

بدوره أكد حزب الاتحاد اللبناني أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة في ظل صمت عربي ودولي بهدف إنهاء دور المقاومة والتمهيد لتمرير ما يسمى «صفقة القرن» والقبول بها كما يأتي تمهيداً لشن العدوان على لبنان لتغيير معادلة القوة.

وقال الحزب في بيان: إن هذا العدوان الإسرائيلي يشكل انتهاكاً صارخاً وخطيراً للمواثيق الدولية واستهدافاً مقصوداً ومدروساً للمدنيين والعزل ووسائل الإعلام ما يشكل جريمة حرب تستدعي إحالة مسؤوليه إلى المحاكم الدولية داعياً إلى تحرك عربي ودولي عاجل لدعم صمود أهلنا في فلسطين عامة وفي قطاع غزة خاصة.

بدورها أدانت اللجنة الدولية لحقوق الإنسان في بيان العدوان على القطاع وطالبت المحافل الدولية والعربية بالتحرك وعدم الاكتفاء بالبيانات التنديدية والضغط على هذا الكيان ليرضخ للحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني.