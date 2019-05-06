لافروف عقب لقائه بومبيو: مباحثاتنا خطوة جديدة للأمام

وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، لقاءه بنظيره الأميركي مايك بومبيو الذي جرى في فنلندا أمس، بالخطوة الجديدة للأمام.

وقال لافروف في تصريح للصحفيين أعقب اللقاء، «بحثنا قضايا الأمن الإستراتيجي، وأعتقد أننا قطعنا خطوة جيدة إلى الأمام في تطوير المناقشات التي جرت بين الرئيسين بوتين وترامب عبر الهاتف قبل يومين».

وتابع لافروف، رداً على سؤال حول دعوة بومبيو لروسيا إلى الخروج من فنزويلا: «لم نسع إلى التركيز على التصريحات التي تصدر في الفضاء العلني، لأنها تتعرض غالباً لتأثير دوافع لا تتعلق بالسياسة الحقيقية، التي حاولنا التركيز عليها، ونحن نجحنا في ذلك».

وأكد لافروف أن بلاده «ترفض بشكل قطعي أي أعمال عسكرية تنتهك القانون الدولي أينما جرى تنفيذها»، مشدداً على أن «استخدام القوة لا يمكن أن يجري إلا بتشريع من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أو رداً على عدوان ضد دولة ذات سيادة».

وأعرب لافروف عن أمله في أن «يتحول هذا الفهم الموجود لدى الجميع»، بينهم الدبلوماسيون الأميركيون، إلى «سياسة حقيقية، لكي لا يكون هناك حل عسكري لأنه سيمثل كارثة».