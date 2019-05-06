برجك اليوم – الثلاثاء 07 أيار 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان قد تفكر بخيارات جديدة وتتجاهل خياراتك القديمة لتمنح نفسك الفرصة لتفكير أكثر فأنت نزق على الصعيد العاطفي والعائلي وقد تواجه بعض المشاكل الطارئة.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار قد ينحرف مزاجك وتصبح نافد الصبر مستعجلاً وهذا سيجعلك تعمل أكثر من طاقتك فكن أقل حساسية وأوجد لنفسك وقت راحة واقبل الناس كما هم من دون أن تشاهد أخطاءهم.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران صلاتك جيدة لأنك تستعرض مواهبك وقدراتك وتقدم نفسك بطريقة جيدة لمن حولك وأيام للأخبار الإيجابية وللتغيرات المفيدة فأنت تلمس أجواء إيجابية وجرعات تفاؤل.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز قد تكون معاناتك من التصرفات غير المنطقية أو السبب علاقات جديدة مع أشخاص تعرفت عليهم خلال الأيام السابقة ولم يكونوا على مستوى تصوراتك أو توقعاتك.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب اهتم بأن تشاهد إيجابيات فأنت تجيد انتهاز الفرص وتعرف كيف ترتب أمورك فاليوم عائلي لتعويض ما فاتك والتغلب على المصاعب ولاستعادة أوضاعك المفقودة.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول الفترة القادمة ستكون تعويضية لكل ما تدفعه هذه الفترة ومع ذلك فأنا أنصحك بأن تزين أمورك بعيداً عن صرفك لأكثر من دخلك وعموماً اكتب ما تصرف على ورقة.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول الحظوظ مساعدة والتغيرات من حولك سريعة وتحتاج لكل ذكائك لتصل لما تريد ما يخلق أجواء ايجابية وحوافز مفرحة وغالباً أنت تؤسس لمستقبل بعيد المدى.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني أنت متعب وقد يكون السبب شخصاً يظهر في حياتك من غياهب الماضي ليجدد عهوده فاليوم يجعلك حزيناً محتاراً ولكن من دون صراحتك الجارحة أحياناً وأحكامك القاطعة.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول أنت تنعم بسعادة على صعيد الأمور العاطفية فالأمور إيجابية والفلك يعدك بأوقات جميلة وسعيدة برفقة من تحب ووسط مناسبات اجتماعية مسلية والمحيط حولك متعاطف.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني فسر مشاعرك لا تقلل من ثقتك بنفسك ولا تسمح للآخرين أن يقللوا ثقتك بنفسك بسبب أقوال من أناس لا تفهم في عملك فأنجز أعمالك بدقة وأصلح الخطأ إذا وجد.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط حان الوقت لكي تهتم بمشاعرك وأفكارك وتكون جريئاً في طرحها على المسؤولين فأنت تخرج من حالة التمني إلى حالة الفعل وتشعر أن القدر والحظ يساعدانك ويفرحانك.