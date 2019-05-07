الصفحة الأخيرة

إنجاز يبشر بنهاية انتشار الإيدز

| وكالات

الأربعاء, 08-05-2019

أظهرت دراسة طبية أن الأدوية التي تثبط فيروس الإيدز بالكامل، تمنع أيضاً انتقاله بين الناس، وهو ما يبشر بوقف انتشار هذا المرض.
وذكرت الدراسة التي أجراها الباحثون في جامعة لندن كوليدج» البريطانية ونشرت في مجلة لانسيت الطبية أن الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) والذين يتناولون عقاقير لتثبيط الفيروس بالكامل لا ينشرونه بينهم.
وجاءت هذه النتائج بعد أن درس الباحثون ألفاً من الأزواج، المصاب أحدهم بفيروس نقص المناعة البشرية وكان يتناول الأدوية المضادة لفيروسات الايدز لإخماد نشاطه، وعلى مدار ثماني سنوات، لم ينتقل الفيروس مطلقاً.
وقد قدمت هذه الدراسة أدلة قاطعة على انعدام خطر انتقال فيروس نقص المناعة البشرية مع العلاجات المضادة للفيروسات.

مقالات ذات صلة

الأربعاء, 08-05-2019

قائمة المسلسلات على القنوات السورية

الأربعاء, 08-05-2019

اتهامات تلاحق إعلان عمرو دياب

الأربعاء, 08-05-2019

ميغان تضع مولوداً ذكراً

الأربعاء, 08-05-2019

أشياء يمكنها إنقاذ العالم من السمنة

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock