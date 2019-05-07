قرش مفترسة تنقض على صياد مسن!

هاجمت سمكة قرش مفترسة صياداً أميركياً مسناً أثناء رحلة صيد في ولاية فلوريدا وأمسكته بفكيها من ساقه اليسرى.

وذكرت صحيفة «News-Press»، أن الحادث وقع في 3 أيار الجاري عندما كان بول كيلي، البالغ من العمر 72 عاماً، قد أمضى نحو 6 ساعات من الصيد مع أحد أصدقائه على متن يخت في جنوب غرب الولاية.

وعندما حاول كيلي سحب السمكة الثقيلة (68 كغ)، التي علقت بصنارته نهاية المطاف، انزلق إلى الماء واصطدم بسمكة قرش أمسكت بفكيها فخذه الأيسر.

وأخرج قبطان اليخت الرجل من الماء وساعده في تضميد ساقه لوقف النزيف، ونقل كيلي على متن مروحية إلى المستشفى حيث خضع لعملية جراحية تمت فيها خياطة جرحه.

وزال الخطر عن الصياد المسن، ووفقاً له، لم يشعر بالألم عندما هاجمته سمكة القرش. ويأمل كيلي وزوجته أن يتم إخراجه من المستشفى في غضون أيام والعودة إلى بيته في تكساس بأقرب وقت.