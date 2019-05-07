ميغان تضع مولوداً ذكراً

وضعت ميغان، مولوداً ذكراً، حسبما أعلن زوجها الأمير هاري، وقال الأمير هاري «نحن سعداء للغاية»، وتوجه بالشكر لعامة الناس لدعمهم أثناء فترة الحمل.

وقال: إن ميغان والمولود «في حالة طيبة جداً»، وأضاف إنهما مازالا يفكران في اسم لابنهما. وقال قصر باكنغهام إن المولود يزن 3. 2 كيلوغرام، وإن والده كان حاضراً وقت الولادة.

والمولود هو السابع في ترتيب الوصول للعرش، ويسبقه ولي العهد الأمير تشارلز، والأمير وليام وأطفاله الأمير جورج والأميرة تشارلوت والأمير لويس. كما يسبقه ولده الأمير هاري.