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اتهامات تلاحق إعلان عمرو دياب

| وكالات

الأربعاء, 08-05-2019

بعد وقت وجيز من إذاعة الإعلان الجديد لعمرو دياب على شاشات التلفزيون، في إطار حملة لشركة اتصالات مصرية تزامناً مع شهر رمضان، اتهم مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي منتجي الإعلان بـ«سرقة الفكرة».
وتقوم فكرة الإعلان الذي يلعب بطولته أبرز مطرب مصري، على استرجاع ذكريات الطفولة والشباب مع الأصدقاء القدامى، وترتيب المقابلات مع المعارف والزملاء المحببين في المناسبات.
واعتبر إعلان عمرو دياب نسخة طبق الأصل من إعلان جون لويس مع إلتون جون، لكن على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة «فيسبوك» و«تويتر»، سرعان ما انتشر إعلان مشابه لأيقونة الغناء البريطاني إلتون جون، والفكرة نفسها تقريباً.

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