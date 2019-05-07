اتهامات تلاحق إعلان عمرو دياب

بعد وقت وجيز من إذاعة الإعلان الجديد لعمرو دياب على شاشات التلفزيون، في إطار حملة لشركة اتصالات مصرية تزامناً مع شهر رمضان، اتهم مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي منتجي الإعلان بـ«سرقة الفكرة».

وتقوم فكرة الإعلان الذي يلعب بطولته أبرز مطرب مصري، على استرجاع ذكريات الطفولة والشباب مع الأصدقاء القدامى، وترتيب المقابلات مع المعارف والزملاء المحببين في المناسبات.

واعتبر إعلان عمرو دياب نسخة طبق الأصل من إعلان جون لويس مع إلتون جون، لكن على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة «فيسبوك» و«تويتر»، سرعان ما انتشر إعلان مشابه لأيقونة الغناء البريطاني إلتون جون، والفكرة نفسها تقريباً.