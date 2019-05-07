قائمة المسلسلات على القنوات السورية

الفضائية السورية:

مسلسل «عطر الشام4» الثانية عشرة ظهراً.

مسلسل «ومضات» الثانية ظهراً.

مسلسل «هوا أصفر» الثالثة بعد الظهر.

مسلسل «ترجمان الأشواق» الخامسة عصراً

مسلسل «بقعة ضوء14» الثامنة إلا ربعاً مساءً.

مسلسل «أثر الفراشة» الحادية عشرة ليلاً.

قناة سورية دراما:

مسلسل «فرج ورحمة» الثامنة صباحاً.

مسلسل «عطر الشام4» التاسعة صباحاً.

مسلسل «بقعة ضوء14» الثانية عشرة ظهراً.

مسلسل «باب الحارة10» الواحدة ظهراً.

مسلسل «سلاسل ذهب» الثانية بعد الظهر.

مسلسل «ناس من ورق» السادسة مساءً.

مسلسل «ترجمان الأشواق» التاسعة ليلاً.

مسلسل «شوارع الشام العتيقة» العاشرة ليلاً.

مسلسل «هوا أصفر» الحادية عشرة ليلاً.

قناة سما:

مسلسل «سلاسل ذهب» السادسة مساءً.

مسلسل «بقعة ضوء14» الثامنة مساءً.

مسلسل «الهيبة3» الحادية عشرة ليلاً.

مسلسل «خمسة ونص» الثانية عشرة منتصف الليل.

مسلسل «هوا أصفر» الواحدة صباحاً.

قناة لنا:

مسلسل «أبو المفهومية» الرابعة عصراً

مسلسل «عرسان آخر زمن» الخامسة مساءً.

مسلسل «كرم منجل» السادسة مساءً.

مسلسل «كونتاك» الثامنة مساءً.

مسلسل «الحوت» التاسعة مساءً.

مسلسل «سلاسل ذهب» العاشرة ليلاً.

مسلسل «مسافة أمان» الحادية عشرة ليلاً.

مسلسل «الحرملك» الثانية عشرة منصف الليل.

مسلسل «تانغو» الواحدة صباحاً.

مسلسل «صقر قريش» الثانية صباحاً.

قناة لنا بلس:

مسلسل «كان يا ما كان» الرابعة عصراً.

مسلسل «كوم الحجر» العاشرة ليلاً.

مسلسل «تشيللو» الحادية عشرة ليلاً.

مسلسل «طالع الفضة» الثانية عشرة منتصف الليل.

مسلسل «جميل وهناء» الواحدة والثلث صباحاً.