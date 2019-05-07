يوميات فريق مهدد! … السكر يطالب إدارة المجد بالرحيل والدحبور يلتقيها!

أربكت خسارة المجد بالثلاثة أمام مستضيفه جبلة البيت المجداوي وتركت ردات فعل سلبية ومتشنجة دفعت المدير الفني المستقيل أحمد سكر لمطالبة إدارة نادي المجد بحزم الحقائب والرحيل فورا في اتهام ضمني للإدارة بتحملها مسؤولية وصول فريقها العريق إلى مرحلة حرجة جداً قد تشهد هبوطه غير السار لدوري الأولى ومرافقة فريق الحرفيين بهذا الاتجاه!

ولم يتأخر المدرب عماد دحبور في طلب عقد اجتماع عاجل وضروري مع إدارة ناديه التي سيلتقيها اليوم في أجواء كئيبة وقد كشف الدحبور في معلومات خاصة لـ«الوطن» أنه سيطالب الإدارة في الاجتماع بتحمل مسؤولياتها بقوة وجدية أكبر والوقوف مع فريقها ودعمه بكل ما يمكن قبيل خوضه لمباراتيه المصيرتين مع النواعير والساحل معلنا عن الخطوة التي قامت بها إدارة النادي عندما أرادت تحفيز اللاعبين بمبلغ مالي وصل إلى نحو 100 ألف ليرة في حال نجاحهم بالبقاء في ملعب الدوري الممتاز هذا الموسم، لكن الحظ لم يبتسم للفريق في ملعب جبلة الذي لم ينصفنا وكان يجب أن نخرج منه بنقطة التعادل حسب الفرص التي أضاعها القضماني ورجا رافع وخاصة الفرصة الذهبية التي أهدرها رجا على طريقة أمور لا تصدق والمرمى خالٍ من حارس جبلة!

واعتبر الدحبور أن غلطة حارس فريقه في الطريقة التي سجل فيها جبلة هدفه الأول أواخر الشوط الأول جاء نتيجة استهتاره ولعب دوراً كبيراً في توتير الأجواء!

واعتبر الدحبور أن الآمال لا تزال تعيش داخله فيما يخص بقاء فريقه بدوري الأضواء شريطة ألا يفوز الساحل أمام الطليعة ويفوز المجد عليه في مباراة الختام والأحلام السعيدة بينهما في ملعب طرطوس!

وحول مستقبله ومصيره مع فريقه الدمشقي في حال تعثر أحلامه بالبقاء قال الكابتن عماد إن ذلك سيكون مرتبطا بالتأكيد بنتائج الجلسة التي سيعقدها في حينها مع إدارة النادي وما سيسمعه منها من أفكار ومشاريع إعادة بناء الفريق لأنه برأيي وأيضاً وفق نظرة صديقي أحمد سكر المدير الفني المستقيل فإن إدارة نادي المجد لم تلتزم بوعودها ولم تقدم كل ما يلزم من سبل دعم مسيرة الفريق في الدوري الممتاز!

قبول استقالة الدحبور!

ولم تمض ساعات قليلة على تصريحات الكابتن عماد دحبور حتى وصلت إلى مسامعه ومسامعنا مبادرة الإدارة المفاجئة والسريعة بإصدارها كتاباً عاجلاً حصلت «الوطن» على نسخة منه وقررت الإدارة بموجبه وعقب اجتماعها الاستثنائي الذي عقدته مع اللجنة الفنية لكرة القدم في النادي ووافقت على اعتذار الجهازين الفني والإداري لفريق الرجال وتوجيه الشكر لهما كما تم تشكيل لجنة خاصة لقيادة فريق الرجال في المرحلة المتبقية من الدوري، وتألفت اللجنة من فايز خراط رئيس النادي وهشام شربيني وجمال درويش الذي كلفته الإدارة رسميا تدريب فريق الرجال على أن يقدم اقتراحه لتشكيل الجهاز الفني بشكل عاجل!