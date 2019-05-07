مدرب سلة الجلاء: لدينا العديد … من الأهداف نعمل على تحقيقها

تمكنت سلة نادي الجلاء من اعتلاء صدارة مرحلة الذهاب من عمر دوري الرجال عن جدارة واستحقاق، وقدمت الفرق مستويات مبشرة بالخير بعودة السلة الزرقاء لعهدها السابق عهد البطولات والإنجازات، وبدا واضحاً لمسات المدرب هادي درويش على أداء الفريق الذي استطاع أن يخلق حالة من التناغم والانسجام بين لاعبي الشباب وخبرة الكبار، فنجح في تجاوز محطتي الجيش والاتحاد عن جدارة، وبدا طريقه ممهداً للمنافسة بقوة على اللقب.

«الوطن» اتصلت مع المدرب هادي درويش وأجرت معه الحوار التالي:

هل وصلت سلة الجلاء للمستوى الفني الذي تريده وتتمناه كمدرب؟

لا، أكيد لم يصل الفريق بعد للمستوى الذي نطمح إليه، وهذا يضعنا أمام مسؤولية مواصلة التحضير والاستعداد، ويلزمنا تطوير الكثير من الجوانب الفنية، لكن الشيء الذي يشجع على التطوير، هو شخصية اللاعبين، وتقبله للعمل الشاق الذي نقوم به خلال فترة التحضيرات.

هل أنت مع قرار تأجيل الدوري لبعد انتهاء شهر رمضان؟

لا، طبعاً، نحن لسنا مع قرار تأجيل مباريات نصف مرحلة الإياب، لكون هذا القرار جاء متأخراً، وسوف يكون له انعكاسات سلبية على بعض الفرق.

كيف وجدت المستوى العام للدوري وهل سيساهم في تطوير السلة السورية؟

المستوى الفني بشكل عام مقبول جداً، قياساً على الظروف التي تعيشها الرياضة بسورية، ويجب ألا ننسى أن الاتحاد وضع بعض الشروط بالنسبة لأعمار اللاعبين، والمطلوب أن نكون صبورين مع اللاعبين الصغار لكونهم السبيل لتطوير مستوى السلة السورية، ولا أخفيك أننا نسمع الكثير من الانتقادات على مستوى الدوري، وهذا الشيء مبالغ فيه بنسبة كبيرة.

أنتم في الصدارة ماذا تتوقع لسلة الجلاء وهل ستلامس لقب هذا الموسم؟

بالنسبة لفريق الجلاء لديه العديد من الأهداف المحددة للموسم الحالي والمواسم القادمة، وأهم شيء بالنسبة لنا أن ننجح في تحقيق هذه الأهداف، والصدارة الحالية لا تعني لنا أي شيء، لكون الدوري ما زال في بداياته، والمشوار فيه ما زال طويلاً، وقد يكون هناك مفاجآت جديدة.

هل أنت مع قرار وجود اللاعب الأجنبي في المربع الذهبي من عمر الدوري؟

بالتأكيد لست مع وجود اللاعب الأجنبي حالياً بالدوري هذا الموسم على أقل تقدير، وخصوصاً بالمراحل النهائية، وإذا كان الإجماع من الجميع على وجوده فليكن من بداية الدوري، وليس في نهاياته حتى يستطيع اللاعب التأقلم مع الفريق الذي يلعب له.

من الفريق الذي لفت نظرك بمستواه وأدائه هذا الدوري؟

بصراحة جميع الفرق تملك العديد من المواهب والخامات، وقدموا مستويات جيدة والأهم الاستمرارية، والدوري ما زال في بدايته، والفرق لديها الكثير لتقدمه، وخاصة في المباريات القوية القادمة، حينها فقط يمكن الحكم على مستوى الفرق.

هل ستكمل مشوارك مع سلة الجلاء الموسم القادم أم إن هناك عروضاً جديدة؟

من المبكر الحديث عن الموسم القادم، والموضوع لا يتعلق بقراري وحدي، لكن والحق يقال إني سعيد بالعمل مع سلة الجلاء، لكون الإدارة لا تتوانى عن تقديم أي شيء يلزم الفريق، لكن يبقى الأهم وضع هدف للمنتخب للمرحلة القادمة وانتقاء اللاعبين على أساسها.

برأيك ما السبيل لبناء منتخب وطني متطور للمستقبل؟

هناك الكثير من المقومات يجب توفيرها لبناء منتخب جيد للمستقبل، بداية يجب العمل على إقامة دوري متطور ومنتظم ومنظّم، وليس على الشكل الحالي وبالتنظيم الحالي، أما بالنسبة للتحضيرات والمعسكرات السابقة فأعتقد أن اتحاد كرة السلة والاتحاد الرياضي نجحا في توفير معسكرات داخلية وخارجية جيدة بالمرحلة السابقة لجميع المنتخبات الوطنية، والأهم من كل شيء هو متابعة العمل الذي بدأه الاتحاد مع منتخبات الفئات العمرية وبشكل متواصل ومدروس.