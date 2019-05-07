رياضة

تأهل النواعير بالتعادل وشغب غير مبرر

| الوطن

الأربعاء, 08-05-2019

تأهل النواعير إلى نصف نهائي كأس الجمهورية لكرة القدم بعد تعادله مع الفتوة مفاجأة الكأس في إياب دور ربع النهائي من كأس الجمهورية بهدفين لمثلهما، وكان النواعير فاز على الفتوة ذهاباً 1/صفر فتأهل النواعير.
وأوقف النواعير مغامرات الفتوة الذي أقصى حطين ومن بعده الاتحاد، لكنه وقف عاجزاً على تخطي النواعير لنصف النهائي.
وأنهى الفتوة الشوط الأول بهدف سجله يزن الأعسر وحافظ عليه، وفي الشوط الثاني تمكن أحمد ملحم من إدراك التعادل للنواعير وبعده سجل عبد الهادي الدلي هدف التقدم للنواعير تحولت المباراة لمصلحة الفتوة الذي ضغط بكل ما يملك فسجل محمد عدرا هدف التعادل، وانقلبت المباراة إلى ساحة حرب، أنهاها لاعب الفتوة زين الفندي بلكمة بوجه الحكم وسام ربيع الذي أنهى المباراة في الدقيقة 93.
وتحولت المباراة إلى هرج ومرج وشغب غير مبرر من الجمهور واللاعبين، ونتساءل والفتوة على أقدام الدرجة الممتازة، كيف سيواجه الحكام وضغط المباريات؟
في ذهاب ربع النهائي وفي وقت سابق فاز الوحدة على الوثبة بهدف إبراهيم العبد الله وتشرين على الكرامة بهدفي محمد صهيوني وورد السلامة وكان النواعير فاز على الفتوة بهدف البرازي ولم يلعب الجيش مع الطليعة حتى الآن.

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