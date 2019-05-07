رياضة

لجنة لكرة القدم الأنثوية في طرطوس

| طرطوس- ممدوح علي

الأربعاء, 08-05-2019

عقد اللجنة الفنية لكرة القدم بطرطوس اجتماعاً عاديا بحضور كامل الأعضاء وتم في الاجتماع تشكيل اللجنة الفرعية لكرة القدم الأنثوية وهي برئاسة مايا صالح صالح ولما بدور أمينة للسر وعضوية نور مصطفى، وستكون باكورة انطلاقة عمل هذه اللجنة بعد نهاية الامتحانات من أجل تفعيل اللعبة وتنشيطها ومشاركتها في البطولات القادمة وتوسيع قاعدتها حيث إن اللعبة محصورة فقط في قرية بعمره بريف صافيتا وعلى الجانب الآخر طلبت اللجنة الفنية من لجانها الفرعية ضرورة تفعيل دورها بما يخدم كرة القدم والأندية في المحافظة وإن أي لجنة ستكون على الورق فقط سيصار إلى تعديلها مباشرة وخاصة أن طرطوس شهدت الموسم الحالي نشاطات كثيرة وجيدة بالمشاركات سواء ببطولات المحافظة لجميع الفئات أم المشاركات الخارجية المحلية الرسمية والودية وتحديدا على صعيد فرق البراعم.. إضافة للدورات التدريبية التي أقامتها اللجنة الفنية للعبة.

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