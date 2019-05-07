علي حسن: لا خوف علينا

كشف لـ«الوطن» كابتن كرة الساحل علي حسن الذي تعرض لإصابة في بداية الشوط الثاني من مباراة فريقه مع الجيش بطل الدوري بأن الفريق قدم مستوى فنياً جيداً وخاصة في الشوط الثاني، وتابع: أتيحت لنا عدة فرص للتسجيل لكن لم نوفق في النهايات وفي النهاية كانت الخسارة التي لم نستحقها وبشهادة الجميع، لكن لا خوف علينا وبإذن اللـه سنحاول أن ننهي مسألة البقاء من خلال مباراتنا مع الطليعة بحماة قبل أن نستضيف فريق المجد في الأسبوع الأخير.

وعن إصابته قال الحمدلله: تماثلت للشفاء سأكون مع الفريق في التدريب يوم غد والإصابة هي عبارة عن جرح في الشفة وتم إجراء 4 غرزات.

والجدير ذكره أن بعثة فريق الساحل ستغادر يوم غداً إلى حماة من أجل التدريب على ملعب المباراة والتحضير الجيد لمواجهة الطليعة وهي الأهم من وجهة نظر جمهور النادي، والفريق مكتمل الصفوف ولا غيابات تؤرق المدرب فراس معسعس.