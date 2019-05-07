شؤون محلية

تجربة تحمي المضخات من الاحتراق بسبب تواتر الكهرباء في السويداء

| السويداء- عبير صيموعة

الأربعاء, 08-05-2019

تسبب عدم استقرار التيار الكهربائي باحتراق المضخات الغاطسة لعشرات آبار مياه الشرب، وبهدف الاستثمار لتحسين أداء كافة التجهيزات الميكانيكية والكهربائية في مراكز ضخ المياه جاءت تجربة مديرية الصيانة في مؤسسة مياه السويداء.
وبين مدير الصيانة السابق في المؤسسة وصاحب التجربة أديب سعيد أنه جرى تركيب محلل شبكي ذكي مع قاطع يتمتع بعدد من الصفات بحيث يتم الفصل ولكن بعد زمن معين إضافة إلى معايرة الحد الأعلى والحد الأدنى لتوتر الشبكة بحيث يتم الفصل تلقائياً، وجهاز حماية المحرك الكهربائي من ارتفاع الحرارة وانخفاض التوتر أثناء إقلاع المضخة.
ولفت سعيد إلى أنه جرى تشكيل لجنة من ثلاثة مهندسين وثلاثة فنيين جميعهم اختصاص كهرباء للقيام بالدراسة الفنية للتجربة التي أثبتت نجاحها وبينت مستوى الدقة والوثوقية المرجوة من عمل اللوحات بعد تركيب محلل الشبكة والقاطع.
بدوره مدير مؤسسة مياه السويداء وائل شقير أكد أن محلل الشبكة الذكي مع القاطع كانت تجربة ناجحة ومشجعة وسيتم تعميمها على معظم الآبار وخاصة التي يقترب فيها توتر التيار الكهربائي من التوتر النظامي وفي الآبار القليلة الأعماق. خاصة أن أعماق بعض الآبار في المحافظة يتراوح بين 750 و850 متراً.

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