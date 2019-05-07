إشارة إلى المقال المنشور في صحيفة «الوطن» بعنوان مخالفة أصحاب الأكشاك وطرطوس تناقش توزع الأكشاك وشروط التخصيص نبين لكم ما يلي:

إن المدينة تقوم بحملات متكررة لإزالة الإشغالات العشوائية الموجود في المدينة وخصوصاً بعد انتهاء الحملة التي نفذت سابقاً (مضمون الكتاب المرسل إليكم رقم 355/ص.ف تاريخ 24/1/2019) لضمان عدم عودة هذه الإشغالات حيث تقوم المدينة بحملات لإزالة الإشغالات المخالفة في شارع الأندلس وشارع حيفا وشارع إنطاكية (سوق النسوان) وتقوم المدينة بتشميع الأكشاك المخالفة وخاصة في منطقة الكراج القديم وتم تنظيم ضبوط بحق المخالفين وتقوم المدينة بحملات دورية لإزالة الإشغالات المخالفة ضمن المدينة وخصوصاً في محور: الكراج القديم- شارع حيفا- سوق النسوان- شارع الثورة والكورنيش البحري لضمان عدم عودة المخالفات إلى هذه المناطق.

كما قامت المدينة سابقا بتنفيذ جرد لجميع الأكشاك الموجودة في المدينة وسيتم لحظ مواقع يمكن تخصيص ذوي الشهداء والجرحى فيها استناداً إلى الجرد المنفذ، كما تدرس المدينة مقترحاً لإنشاء سوق تجاري شعبي عبارة عن محلات تجارية بمساحة تتراوح بين /6-8/م2 وبعدد يتراوح بين /800-1000/ محل تجاري حيث يشكل هذا المقترح حلاً جذرياً للأكشاك المنتشرة في المدينة وللأكشاك التي ستمنح وفق الأسس والمعايير الواردة في الكتاب الصادر عن وزارة الإدارة المحلية والبيئة رقم 347/ص/م/و/2 تاريخ 23/1/2019، حيث تشمل الدراسة عمليات حفر لموقع الحديقة المحدد في شارع عمر المختار حيث يخفض منسوبها إلى /-2/م عن منسوب شارع عمر المختار ويتم تنفيذ المحلات والممرات والوصلات بين المحلات المقترحة على منسوب منخفض وبعد الانتهاء من عمليات البناء تتم إعادة الردميات لتعود الحديقة وتأخذ شكلها الطبيعي بمنسوب أرض يرتفع عن شارع عمر المختار بمقدار /1/م، حيث يكون ارتفاع المحلات التجارية /3/م ما يؤمن لها عملية التهوية والإضاءة من المداخل ومن الممرات المقترحة، وعليه تتم المحافظة على المدينة كما هي بمساحات خضراء بنسبة أعظمية /70 بالمئة/ ويتم استثمار الأسقف كممرات للحديقة.

محافظ طرطوس

صفوان أبو سعدى