سرقة كهرباء بـ34 مليون ل.س خلال ثلاثة أشهر … الحسن لـ«الوطن»: عدادات الكهرباء إلى خارج الأبنية والمحال في حمص

بين مدير عام شركة كهرباء حمص مصلح الحسن لـ«الوطن» أن عناصر الضابطة العدلية وعمال دائرة المشتركين بالشركة نظموا خلال جولاتهم 625 ضبط استجرار غير مشروع وذلك خلال 3 أشهر منذ بداية العام الحالي، لافتاً إلى أن كمية الكهرباء المستجرة نتيجة هذه التعديات وصلت إلى أكثر من 1.7 مليون كيلو واط ساعي وبلغت قيمة الكهرباء المقدرة لها نحو 34 مليون ليرة، بينما بلغت القيمة المالية الإجمالية المحصلة من هذه الضبوط ما يقارب 11.5 مليون ليرة سورية.

وأشار إلى أن قسم المشتركين بالشركة قام بتركيب 1570 عداداً إلكترونياً جديداً مع جميع المستلزمات من كابلات وحافظات لمشتركين تقدموا بطلبات إلى النافذة الواحدة باشتراك جديد منذ بداية العام، منها 1477 عداداً أحادياً و80 عداداً ثلاثياً و13 مركز تحويل، كاشفا أن عدد المشتركين بالطاقة الكهربائية في المحافظة مدينة وريفاً وصل إلى نحو 591 ألفاً و286 مشتركاً، مضيفاً إن الشركة حالياً تعمل على إخراج العدادات خارج الأبنية والعقارات والمحلات ووضعها ضمن حافظات ذات سعة ( 2 أو 4 أو 6 أو 8) لتسهيل أعمال التأشير وإمكانية مراقبتها، إضافة للعمل على ضبط استجرار عدادات الإنارة العامة وتركيب عدادات إلكترونية لها ومراقبة عملها من خلال الكشف الدوري عليها واستبدال المعطل منها والمحروق وتنظيم عقود الإشراك ومطالبة مجلس مدينة حمص بتنظيم العقد المطلوب في حال عدم وجود عقد سابقا وتقدير المقطوعية المستحقة وتحميل قيمة الاشتراك وكمية الطاقة المستجرة خلال الفترة التي سبقت تركيب العداد على أول فاتورة مصدرة بعد تنظيم الضبط.

ولفت إلى أن عدد معاملات ذوي الشهداء العسكريين وقوى الأمن الداخلي والاحتياطيين المحالة لتركيب عدادات مجانية لهم وصل إلى 2441 معاملة، بالإضافة إلى 38 معاملة لجرحى نسبة عجزهم أكثر من 50 بالمئة وذلك منذ بداية تطبيق القرار حتى نهاية شهر آذار الماضي.

وأشار الحسن إلى أن الشركة ستعمل خلال الفترة القادمة على تحسين الواقع الكهربائي في كل من مناطق وبلدات (المشرفة والمخرم والمخيم والقصير ورام العنز والقبو والحواش وتلكلخ وقطينة وشين وحسياء والرستن وتلبيسة والحولة وعدد من القرى المحيطة بها) من خلال تنفيذ مشاريع إنشاء خطوط توتر متوسط مع مراكز تحويل وفق الاعتمادات المالية المخصصة والإمكانيات المتاحة.