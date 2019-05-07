6 مخالفات تموينية في اليوم الأول من رمضان في طرطوس

هدأت قليلاً فورة الأسعار بطرطوس وأن استقرت على ارتفاع بسيط فعادت ربطة البقدونس إلى حيطان 50 ليرة بعد أن وصلت في يوم رمضان الأول إلى حدود المئة ليرة وتراوحت الأسعار امس في سوق الخضر بجوار الكراج القديم بين العادي والمقبول ووصل سعر كيلو البندورة إلى 350 ليرة سورية والباذنجان تجاوز 200 ليرة للكيلو والبطاطا كذلك وما زالت الفليفلة بأنواعها المختلفة في حيطان 400 ليرة سورية والفاصولياء الخضراء 250 ليرة سورية ووصل سعر ربطة البصل الأخضر إلى 200 ليرة والخيار بحدود 300 ليرة بقليل وكذلك الكوسا انخفضت أسعارها إلى حدود 200 ليرة سورية والثوم الكسواني إلى 350 ليرة.

أما الفواكه فبقيت على أسعارها والتفاح تراوحت أسعاره بين 200-300 ليرة والجانارك 700 ليرة والإكيدينيا 1250 ليرة.

إحدى النسوة أكدت لنا أنها جالت في السوق أكثر من مرة لكي تشتري الأرخص.. فأقل طبخة تكلفتها بحدود 2000 ليرة فنحن في رمضان ووجبة الإفطار يجب أن تكون عامرة ولكن (ما باليد حيلة)!!

مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسان حسام الدين أجاب عن تساؤل «الوطن» عن الإجراءات المتخذة خلال شهر رمضان لمراقبة الأسواق وضبط المخالفين قائلاً:

تم تقسيم المحافظة إلى قطاعات عملياتية (رئيسية وفرعية) وتم توزيع المراقبين على هذه القطاعات لتشديد الرقابة كل على قطاع ضمن المدينة وفي كل المناطق والشعب التموينية.. وتم تخصيص دوريات نوعية على الأفران التموينية في المحافظة وسوق الهال في طرطوس وفروعه في المناطق ومحطات الوقود في كل أرجاء وقطاعات المحافظات.. وسيتم تشديد الرقابة على جميع المواد الأساسية التي يحتاجها المواطن المتداولة خلال هذا الشهر الفضيل وسيتم تكثيف الدوريات خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك على اللحوم والحلويات والمواد الغذائية والخبز والمشروبات والمكسرات والخضر والفواكه وخلال النصف الثاني من شهر رمضان المبارك سيتم تكثيف الدوريات وتشديد الرقابة إضافة إلى ما ذكر سابقاً على الألبسة بأنواعها والأحذية بأنواعها.

وتم تخصيص دوريات لسحب عينات من المواد المتداولة خلال هذا الشهر بإجراء التحاليل عليها ومعرفة مدى مطابقتها للمواصفات القانونية مثل التمور وقمر الدين والمشروبات.

وأضاف: تم تكليف دوريات جوالة ضمن مدينة طرطوس بالإضافة إلى المناطق التابعة لها وذلك من الساعة الرابعة مساءً وحتى وقت الإفطار وهذه الدوريات إضافة لعملها في مراقبة المواد والفعاليات التجارية في الأسواق تعمل بالتنسيق مع الدوريات المناوبة لمعالجة كافة الشكاوى وتم خلال اليوم الأول من شهر رمضان الكريم تنظيم 6 ضبوط عدلية بمخالفات متنوعة بحق الفعاليات التجارية المخالفة.