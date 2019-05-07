شؤون محلية

المحافظة تمنع بيع التمور والناعم من دون تغليف.. وتنظم 696 ضبطاً و105 إغلاقات خلال الشهر الماضي

| محمود الصالح

الأربعاء, 08-05-2019

أكد مدير الشؤون الصحية في محافظة دمشق شادي مخلوف على منع بيع أي مادة غذائية تؤكل مباشرة دون أن تكون مغلفة، ومنها التمور والخبز الناعم وغيرها، كما أضاف أنه يمنع نهائياً قلي أي مادة غذائية خارج المحال وعلى الأرصفة، وستقوم دوريات الشؤون الصحية بمصادرة هذه المواد، موضحاً بأن الهدف من منع قلي الأطعمة خارج المحال هو منع وصول الجراثيم إليها، وكذلك منع تلوثها بالغبار ودخان السيارات، وهذا المبدأ ينطبق على جميع المواد التي تؤكل مباشرة، كذلك يمنع بيع جميع أنواع الألبان ما لم تكن محفوظة في برادات للمحافظة على جودتها كون هذه المواد الغذائية حساسة.
وعن عدد الضبوط التي تم تنظيمها خلال الشهر الماضي بين مخلوف لـ«الوطن» أنه تم خلال الشهر الماضي تنظيم ٦٩٦ ضبطاً بحق أصحاب المحال المخالفة ممن لا يلتزمون بتطبيق القوانين الخاصة بعرض المواد الغذائية ونوعية هذه المواد وهناك بعض المخالفات التي تستوجب أكثر من تنظيم الضبط حيث تم استصدار ١٠٥ إغلاقات للمحال التي تستوجب مخالفتها الإغلاق، في مختلف أنحاء مدينة دمشق، وجميع هذه الإغلاقات تتعلق بالمواد الغذائية، ويستمر عناصر الرقابة الصحية في القيام بجولات على جميع المحال للتأكد من التزام أصحابها في تطبيق الشروط الصحية، سواء كان منها محال بيع الأغذية أم الخدمات وخلال هذه الجولات تم في الشهر الماضي توجيه ٤٠ إنذاراً للمحال التي بحاجة لاستكمال النواقص الصحية، وبغية التأكد من سلامة المواد الغذائية تم قطف ٦٠ عينة مواد غذائية لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات والمقاييس السورية جرثومياً وكيميائياً.
وبيّن مخلوف أن المديرية مستنفرة على مدار الساعة خلال شهر رمضان المبارك لتلقي الشكاوى حول الجوانب الصحية لجميع المنتجات أو الخدمات التي تقدمها الفعاليات التجارية وستتم متابعة المحال المخالفة، والتشدد في موضوع بيع العصائر والمشروبات والحلويات وكل ما يتم بيعه بشكل مكشوف، بهدف المحافظة على صحة المواطنين.

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