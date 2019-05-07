شؤون محلية

14 منفذاً للبيع من أصل 64 يعمل لدى فرع السورية للتجارة في الحسكة

| الحسكة - دحام السلطان

الأربعاء, 08-05-2019

كشف مدير فرع المؤسسة السورية للتجارة في الحسكة عمر حسن حمو أن المشتريات في المؤسسة خلال نهاية فترة ربع هذا العام وصلت إلى أكثر من 240 مليون ليرة، ووصلت المبيعات إلى أكثر من 255 مليون ليرة، مؤكداً تزايد أرباح البيع من عام إلى آخر، على الرغم من اقتصار العمل على 14 منفذاً للبيع من أصل 64 منفذاً على مستوى مدينتي الحسكة والقامشلي لظروف خارجة عن إرادة فرع المؤسسة بفعل الظروف الراهنة التي تشهدها المحافظة.
ولفت إلى أن منافذ البيع تقوم على تأمين مستلزمات عدد من مؤسسات القطاع العام من المواد الغذائية وغير الغذائية، وكذلك العمل على تأمين المواد بالتقسيط للعاملين في مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن استجرار مواد البيع يتم الآن من فرعي دمشق وريف دمشق، لتوزيعها عبر منافذ البيع في المحافظة، بشكل يضمن تأمين تشكيلة سلعية متنوعة تصب في خدمة المواطن، على الرغم من المعوّقات التي تقف عقبة في وجه سير العمل، نتيجة لعدم انتظام حركة المرور التجارية على الطرقات العامة التي تربط المحافظة بمحافظات الداخل، بسبب الأتاوات المالية التي تُفرض على الناقل من الجهات الموجودة على معابر تلك الطرقات، والتي تعمل على إعاقة العمل وتعطيله ومنع فرع المؤسسة من ضخ مواد استهلاكية واسعة ومتنوعة أكثر، ولاسيما الكهربائية منها في الأسواق لتطبيق العنوان الذي نعمل من أجله وهو التدخل الإيجابي والمضاربة على سوق القطاع الخاص لرفع كتف عن المواطن بالشكل المطلوب.

مقالات ذات صلة

الأربعاء, 08-05-2019

التعليم العالي تدرس تعديلات وشروطاً جديدة لآلية التسجيل والقبول في الدكتوراه … الفاهوم لـ«الوطن»: اتفاق جديد مع الجانب الإيراني لتشميل الكليات الطبية بالمنح العلمية … يتعذر تطبيق مفاضلة مركزية للتسجيل في الدراسات العليا هذا العام

الأربعاء, 08-05-2019

فتح مركز عيادة ما قبل الزواج في ريف دمشق.. وضبط الكثير من القابلات والممرضين يعملون كأطباء مختصين ولديهم عيادات … مرجان لـ«الوطن»: 100 مليون مساعدة لأطباء الريف دفعنا عبرها رسومهم النقابية لعامين

الأربعاء, 08-05-2019

6 مخالفات تموينية في اليوم الأول من رمضان في طرطوس

الأربعاء, 08-05-2019

تجهيزات ملقاة في العراء في مياه السويداء والتفتيش يحيل مهندسين للقضاء ضماناً لعشرة ملايين ليرة

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock