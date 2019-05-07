14 منفذاً للبيع من أصل 64 يعمل لدى فرع السورية للتجارة في الحسكة

كشف مدير فرع المؤسسة السورية للتجارة في الحسكة عمر حسن حمو أن المشتريات في المؤسسة خلال نهاية فترة ربع هذا العام وصلت إلى أكثر من 240 مليون ليرة، ووصلت المبيعات إلى أكثر من 255 مليون ليرة، مؤكداً تزايد أرباح البيع من عام إلى آخر، على الرغم من اقتصار العمل على 14 منفذاً للبيع من أصل 64 منفذاً على مستوى مدينتي الحسكة والقامشلي لظروف خارجة عن إرادة فرع المؤسسة بفعل الظروف الراهنة التي تشهدها المحافظة.

ولفت إلى أن منافذ البيع تقوم على تأمين مستلزمات عدد من مؤسسات القطاع العام من المواد الغذائية وغير الغذائية، وكذلك العمل على تأمين المواد بالتقسيط للعاملين في مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن استجرار مواد البيع يتم الآن من فرعي دمشق وريف دمشق، لتوزيعها عبر منافذ البيع في المحافظة، بشكل يضمن تأمين تشكيلة سلعية متنوعة تصب في خدمة المواطن، على الرغم من المعوّقات التي تقف عقبة في وجه سير العمل، نتيجة لعدم انتظام حركة المرور التجارية على الطرقات العامة التي تربط المحافظة بمحافظات الداخل، بسبب الأتاوات المالية التي تُفرض على الناقل من الجهات الموجودة على معابر تلك الطرقات، والتي تعمل على إعاقة العمل وتعطيله ومنع فرع المؤسسة من ضخ مواد استهلاكية واسعة ومتنوعة أكثر، ولاسيما الكهربائية منها في الأسواق لتطبيق العنوان الذي نعمل من أجله وهو التدخل الإيجابي والمضاربة على سوق القطاع الخاص لرفع كتف عن المواطن بالشكل المطلوب.