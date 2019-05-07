إصابة شاب برصاص الاحتلال في بيت حانون واعتقال 9 فلسطينيين في الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر أمس تسعة فلسطينيين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة «وفا» أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة الخليل وبلدات بيت صفافا في القدس المحتلة والزاوية غرب سلفيت وعزون شرق قلقيلية واعتقلت تسعة فلسطينيين بينهم فتاة.

وتواصل قوات الاحتلال ممارساتها العدوانية بحق الفلسطينيين من خلال التضييق عليهم ومداهمة المدن والقرى الفلسطينية وشن حملات اعتقال يومية بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.

إلى ذلك أصيب شاب فلسطيني أمس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة المحاصر.

وذكرت وكالة «وفا» أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص باتجاه مجموعة من الشبان الفلسطينيين شمال بيت حانون على الأطراف الشمالية للقطاع ما أدى إلى إصابة أحدهم.

وفي سياق آخر كشف وزير الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ أن قطر ستمنح فلسطين نحو نصف مليار دولار.

وفي تغريدة على حسابه الرسمي في «تويتر» أكد الشيخ زيارته قطر بصحبة وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة.

وبدوره أوضح رئيس الوزراء محمد اشتية أمس أن المبلغ يشمل 300 مليون دولار، 50 مليوناً منها مقدمة كمنحة، و250 مليوناً منها كقروض موجهة لخزينة الحكومة على دفعات بواقع 21 مليون دولار شهرياً، إضافة إلى مبلغ 180 مليون دولار مقدمة كمساعدة معيشية وإنسانية وكهرباء لقطاع غزّة، تدار عبر مؤسسة قطر الخيرية العاملة في القطاع.

وتوقّف إطلاق النار بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينيّة بعد يومين من العدوان الإسرائيليّ على قطاع غزة، مقابل التزام الاحتلال بتنفيذ التفاهمات السابقة.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أن من شروط وقف إطلاق النار أن تسمح إسرائيل بإدخال 30 مليون دولار قريباً جداً من قطر إلى حماس.

وكان 27 فلسطينياً استشهدوا بينهم جنينان ورضيعتان وطفل وأربع سيدات جراء اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر منذ يوم الجمعة الماضي إضافة إلى إصابة 154 بجروح مختلفة وتدمير 130 منزلاً بشكل كامل وتضرر 700 أخرى.