ضبط تسعيرة التنقل بالتكاسي ووسائل النقل في المحافظات عن طريق لجان السير … الحكومة: لجنة لتسعير البنزين شهرياً وفق متغيرات البورصة العالمية

قضايا عديدة ناقشها مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدت أمس برئاسة رئيس المجلس عماد خميس، وقد طلب فيها من وزارة التجارة الداخلية متابعة توفير المواد والسلع في الأسواق، وتكثيف الجولات الرقابية خلال شهر رمضان المبارك لجهة ضبط الأسعار ومحاسبة المخالفين وتم تأكيد ضرورة إظهار نشرة أسعار المواد الأساسية التي وضعتها الوزارة على موقعها الالكتروني في مختلف وسائل الإعلام.

وبحسب بيان صحفي للمجلس (تلقت «الوطن» نسخة منه) تم تكليف وزارات النفط والداخلية والإدارة المحلية والتجارة الداخلية بوضع آلية عمل مؤتمتة لتوزيع المحروقات على المحافظات وبين المحطات في كل محافظة وفق مؤشرات تحقق العدالة في التوزيع، كما طلب تشكيل لجنة لتسعير البنزين شهرياً وفق متغيرات بورصة النفط العالمية.

وطلب المجلس من وزارات الداخلية والإدارة المحلية والتجارة الداخلية ضبط تسعيرة التنقل بسيارات الأجرة العامة «التكسي» ووسائل النقل العامة والخاصة في جميع المحافظات عن طريق لجان السير ومخالفة كل سائق يتقاضى زيادة عن التسعيرة النظامية التي يظهرها مؤشر العداد في التكسي أو تحددها لجنة السير في وسائط النقل العامة.

وبهدف صقل معارف المهندسين المفرزين إلى الجهات العامة أقر المجلس برنامج تدريب المهندسين المفرزين الذي أعدته وزارة التنمية الإدارية بهدف تمكين وتنمية مهاراتهم بما يتواءم مع طبيعة عمل الجهة المفرزين إليها، وإكسابهم المعارف النظرية والخبرات الأساسية في المجالات القانونية والإدارية والفنية.

وطلب المجلس من وزارات الشؤون الاجتماعية والداخلية معالجة ظاهرة تسول الأطفال ووضع برنامج عمل لتمكينهم من ممارسة حياتهم الطبيعية ومتابعة تحصيلهم الدراسي وتأمين الرعاية التي تضمن عدم عودتهم إلى التسول مجدداً نظراً للآثار السلبية والأمراض الاجتماعية التي تسببها هذه الظاهرة على الأطفال مستقبلاً.

وفيما يخص الظاهرة «غير المألوفة» للحشرات التي ظهرت في عدد من الدول مؤخراً استمع المجلس إلى إجراءات وزارة الزراعة الاحترازية للوقاية من أي أضرار يمكن أن تسببها هذه الحشرات على المواسم الزراعية في حال دخلت الأراضي السورية.

وطلب المجلس من وزارة الاتصالات استمرار تطوير الخدمات التي تقدمها ومراجعة استثماراتها لتكون في الإطار الصحيح واستكمال تأهيل شبكات خدمات الاتصالات في المناطق المحررة، ومتابعة خطوات إنجاز الحكومة الإلكترونية وذلك عقب عرض قدمه وزير الاتصالات المهندس إياد الخطيب حول خطة عمل الوزارة ورؤيتها المستقبلية.

ودرس المجلس مشروع قانون خاص بأهداف ومهام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وإلغاء المرسوم التشريعي ر قم /143/ لعام 1966 وتم التأكيد على استدراك الملاحظات التي أبداها الوزراء خلال الجلسة حول مشروع القانون.

ووافق المجلس على منح المؤسسة العامة للتجارة الخارجية سلفة بقيمة 10مليارات ليرة سورية بهدف تأمين أدوية الأمراض النوعية من الخارج.

وفي تصريح صحفي بين وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف الندّاف أن الوزارة تعمل خلال شهر رمضان الكريم على ضبط الأسعار وتوفير جميع السلع والمواد الأساسية التي يحتاجها المواطن ضمن صالات السورية للتجارة وبأسعار منافسة ومقبولة، مبيناً أن الوزارة سوف تعلن عبر موقعها الإلكتروني عن الأسعار المحددة لجميع المواد الأساسية في السوق بسعر المفرق وفي حال عدم الالتزام بهذه الأسعار سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق البائع.

وزير الاتصالات والتقانة استعرض الوثيقة المقدمة عن عمل وزارة الاتصالات، كما ناقش الأعمال المكلفة بها الهيئات والشركات والمؤسسات التابعة للوزارة، الاعتمادات المالية المخصصة والاعتمادات التي تم تحصيلها خلال عام 2016 حتى تاريخه، والتطرق إلى عمل الهيئات والشركات العامة التي تعمل تحت نظر وزارة الاتصالات، حيث تمت مناقشة الصعوبات والتحديات التي تتعرض لها هذه الجهات وتم التطرق إلى الأضرار التي تعرض لها قطاع الاتصالات والتي وصلت قيمتها إلى 500 مليار ليرة.