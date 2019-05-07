القوة الجوية العراقية تستعد لاستلام 4 مقاتلات من كوريا الجنوبية … طائرات أميركية تلقي أدوية وأغذية لإرهابيي «داعش» في صحراء الأنبار

كشفت منظمة بدر العراقية أن طائرات أميركية ألقت مواد غذائية وصحية لإرهابيي «داعش» في صحراء محافظة الأنبار.

ونقلت وسائل إعلام عراقية عن مدير المنظمة في الأنبار قصي الأنباري قوله: إن «عصابات داعش الإرهابية المختبئة في جوف صحراء الأنبار لا يستطيع أحد الوصول إليها إلا الطائرات الأميركية وبأوامر أميركية صارمة»، موضحاً أن «العوائل التي تسكن الصحراء شاهدت مروحيات أميركية وهي تقوم بإنزال المواد الغذائية والصحية للإرهابيين المتخفين مع عدد من العائلات في الصحراء الغربية، وخصوصا أن صحراء الأنبار كبيرة وواسعة ولا يمكن للإرهابيين التنقل لمسافات كبيرة من أجل الحصول على الطعام».

يشار إلى أن الطائرات الأميركية والتي تعمل كجزء مما يسمى «التحالف الدولي» لمحاربة الإرهاب تم توثيقها لأكثر من مرة وهي تلقي المساعدات والدعم لإرهابيي «داعش» أثناء عمليات التحرير للأراضي العراقية في صلاح الدين والفلوجة والموصل وديالى، فيما شوهدت في مرات عديدة وهي تنقل متزعمي وعناصر تنظيم «داعش» الإرهابي من مناطق المواجهات إلى أماكن أخرى.

وفي سياق آخر أفاد مصدر مطلع أمس أن تركيا تحظى بموافقة غير معلنة لبقاء قواتها داخل أراضي العراق.

وذكر المصدر حسب ما نقلت وكالة واع العراقية إن تركيا أعلنت بقاء قواتها داخل الأراضي العراقية التي حظيت بالموافقة غير المعلنة من الجانب العراقي، وأضاف قد يعود السبب لحالة الوفاق الكبيرة بين أنقرة وطهران والانتعاشة غير المسبوقة في علاقاتهما على خلفية عدائهما المشترك لعدد من البلدان العربية وأيضا لوقوعهما تحت الضغوط الأميركية وتعاونهما في مواجهتها، حسب المصدر.

وفي سياق منفصل قتل ثلاثة من عناصر الشرطة العراقية وأصيب اثنان آخران بهجوم لإرهابيي «داعش» في منطقة شوان شمال العراق.

وقال مصدر أمني لموقع «السومرية نيوز» إن عناصر من تنظيم داعش الإرهابي شنوا هجوماً على قوة من الشرطة الاتحادية في منطقة شوان بين محافظتي أربيل وكركوك ما أدى إلى مقتل ثلاثة عناصر من القوة وإصابة اثنين آخرين بجروح مضيفا أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث ونقلت المصابين إلى المشفى.

وفي وقت لاحق أعلن المصدر عن اعتقال اثنين من المهاجمين وتسليمهما إلى مركز أمني للتحقيق معهما.

وكانت قوات الأمن العراقية اعتقلت يوم السبت الماضي إرهابيين اثنين كانا يخططان لتنفيذ اعتداء إرهابي في محافظة كركوك وذلك في إطار عملية أمنية واسعة لتفكيك الشبكات الإرهابية لبقايا عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي.

ومن جهة ثانية أعلنت قيادة القوة الجوية العراقية، أمس، عن استلام العراق أربع طائرات مقاتلة من كوريا الجنوبية نهاية الشهر الحالي.

وذكرت القيادة في بيان إنه تم شحن الطائرات من طراز T50 بعدد 4 طائرات من كوريا الجنوبية إلى العراق، وأضافت أنه من المؤمل وصول الدفعة قبل نهاية الشهر الحالي.