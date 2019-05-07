السفير الصيني بضيافة «الوطن» … بياو: ندعم الحل السياسي في سورية ومتفائلون بحصول تقدم قريب

تحدث السفير الصيني في دمشق فينغ بياو عن عمق وتاريخ العلاقات التي تجمع بين دمشق وبكين، معبراً عن دعم بلاده للحل السياسي في سورية، وعن تفاؤله بحصول تقدم في موضوع «اللجنة الدستورية» خلال الأشهر القليلة القادمة.

وقام السفير بياو أمس، بزيارة إلى مقر صحيفة «الوطن»، وكان في استقباله رئيس التحرير الزميل وضاح عبد ربه.

وجدد السفير خلال اللقاء، موقف بلاده الداعم للعملية السلمية بقيادة السوريين، ونوه بالنتائج الجيدة التي حققتها جولات أستانا من حيث عودة الأمن والأمان إلى عدة مناطق في سورية، وتطلع بلاده إلى التطبيق الكامل لاتفاق سوتشي.

كما تطرق السفير إلى تطلعات بلاده لتنشيط التبادل التجاري والاقتصادي مع سورية وتشجيع رجال الأعمال في البلدين نحو مزيد من الاستثمارات في مختلف المجالات، مؤكداً في الوقت ذاته على تسهيلات يتم تقديمها للحصول على تأشيرات دخول السوريين إلى جمهورية الصين الشعبية.

وعن الدعم الذي تقدمه بكين لسورية، قال بياو: إن بلاده مستمرة في سياسة دعم الشعب السوري من خلال ما تقدمه من مساعدات إنسانية في مختلف المجالات، إضافة إلى الزيارات الرسمية المتبادلة لتنسيق المواقف السياسية بين البلدين.

من جهته أشار الزميل عبد ربه لمواقف الصين الداعمة لسورية في المحافل الدولية، ووقوفها إلى جانب الشعب السوري بمواجهة الإرهاب، مشيراً إلى الحرب الاقتصادية التي تخوضها الولايات المتحدة والدول الغربية لمحاربة السوريين في لقمة عيشهم والتي تهدف إلى ممارسة الضغوطات على الحكومة والشعب بهدف الحصول على تنازلات في المواقف المبدئية للشعب السوري، مشدداً على أن «هذا لن يحصل، لكون السوريين واعين تماماً لما يتم التخطيط له».

السفير الصيني جال في ختام زيارته على عدد من أقسام صحيفة «الوطن»، واطلع على آليات العمل فيها، والتقى بعدد من المحررين وبحث معهم في مختلف شؤون وشجون ما يحصل في العالم العربي، وكيف يمكن للصين أن تقدم المزيد من الدعم للجمهورية العربية السورية.