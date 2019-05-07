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ضبط تسعيرة التنقل بالتكاسي ووسائل النقل في المحافظات … الحكومة: لجنة لتسعير البنزين شهرياً وفق متغيرات بورصة النفط

| الوطن

الأربعاء, 08-05-2019

طلب مجلس الوزراء من وزارات الداخلية والإدارة المحلية والتجارة الداخلية ضبط تسعيرة التنقل بسيارات الأجرة العامة «التكسي» ووسائل النقل العامة والخاصة بالمحافظات عبر لجان السير ومخالفة من يتقاضى زيادة عن التسعيرة النظامية التي يظهرها مؤشر العداد بالتكسي أو تحددها لجنة السير في وسائط النقل العامة.
وخلال الجلسة الأسبوعية أمس كلف المجلس وزارات النفط والداخلية والإدارة المحلية والتجارة الداخلية بوضع آلية عمل مؤتمتة لتوزيع المحروقات على المحافظات وبين المحطات بالمحافظات وفق مؤشرات تحقق العدالة في التوزيع، مطالباً بتشكيل لجنة لتسعير البنزين شهرياً وفق متغيرات بورصة النفط العالمية.
وشدد المجلس على وزارة التجارة الداخلية متابعة توفير المواد والسلع في الأسواق وتكثيف الجولات الرقابية خلال شهر رمضان المبارك لجهة ضبط الأسعار ومحاسبة المخالفين، مؤكداً ضرورة إظهار نشرة أسعار المواد الأساسية التي وضعتها الوزارة على موقعها الإلكتروني في مختلف وسائل الإعلام.
كما أقر المجلس برنامج تدريب المهندسين المفرزين الذي أعدته وزارة التنمية الإدارية بهدف تمكين وتنمية مهاراتهم بما يتواءم مع طبيعة عمل الجهة المفرزين إليها، وإكسابهم المعارف النظرية والخبرات الأساسية في المجالات القانونية والإدارية والفنية.
وطلب المجلس من وزارات الشؤون الاجتماعية والداخلية معالجة ظاهرة تسول الأطفال ووضع برنامج عمل لتمكينهم من ممارسة حياتهم الطبيعية.

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