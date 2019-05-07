ضبط الكثير من القابلات والممرضين يعملون كأطباء مختصين … مرجان: 100 مليون مساعدة لأطباء الريف دفعنا عبرها رسومهم النقابية لعامين

كشف نقيب أطباء ريف دمشق محمد مرجان أنه تم تخصيص 100 مليون ليرة لمساعدة الأطباء، موضحاً أنه تم دفع الرسوم النقابية عنهم للعام الماضي والحالي والتي تقدر بنحو 46 ألفاً لكل طبيب مع منح كل منهم مبلغ 15 ألف ليرة أي إن المبلغ الإجمالي لكل طبيب 61 ألف ليرة وهي الخطوة الأولى من نوعها.

وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح مرجان أنه تم دفع الرسوم للأطباء الموجودين داخل البلاد الذين مارسوا عملهم العام الماضي في ريف دمشق على حين تم استثناء من هو خارج البلاد باعتبار أنه لا يساهم في عائدات النقابة، مشيراً إلى أنه كان هناك وفر بالإيرادات. وأعلن مرجان أنه تم ضبط الكثير من التجاوزات في الريف بعد تفعيل اللجنة المشتركة بين النقابة ووزارة الصحة وإجراء العديد من الجولات، منها قابلات يعملن كطبيبات مختصات لديهن عيادات مجهزة وجهاز التصوير «الإيكو».

وأضاف مرجان: إن هناك ممرضين يقومون بعمل الأطباء المختصين إضافة إلى أطباء يعملون بغير اختصاصاتهم مثل التجميل وغير ذلك، معتبراً أن الموضوع بحاجة إلى تعاون أكثر من جهة لحله.